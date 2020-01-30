Происшествия

Вести.RuВести.RuСуд арестовал кассира, убившего покупателя из-за банки кофе

В четверг, 30 января, арестован кассир Уулу Мирлан Нурланбек, который избил покупателя за неоплаченную банку кофе. Соответствующее решение вынес Зюзинский суд Москвы. Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России.
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с чего всё началось

Мужчина скончался после нападения кассира в магазине на юго-западе Москвы

Кассира магазина в столичном районе Зюзино задержали по подозрению в избиении мужчины до смерти, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва01:24

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Избившего покупателя кассира арестовали в Москве на два месяца

Вечерняя Москва11:17

Началось расследование смерти покупателя «Дикси»

Телеканал 360°10:19

Камера сняла, как кассир «Дикси» убил одним ударом покупателя

РЕН ТВ04:23

СК просит арестовать кассира московского магазина, убившего покупателя по неосторожности

РИАМО07:19

Появилось видео смертельного удара покупателя кассиром «Дикси»

Национальная служба новостей06:47

СК по Москве ходатайствует об аресте кассира супермаркета по делу об избиении до смерти покупателя

Агентство Москва04:29

В Москве суд арестовал кассира, до смерти избившего покупателя

РИА Новости09:41
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Политика

Мишустин раскритиковал работу правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Lenta.ru 06:34
Футбол

Соболев – о переходе в «Спартак»: «Не до конца осознаю, что это со мной происходит. Буду биться в каждой игре, каждую секунду»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от трансфера. Москвичи арендовали игроки у «Крыльев Советов».
Бомбардир.ру 11:39
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК 12:45
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости вчера в 09:22
Политика

США ввели санкции против Организации атомной энергии Ирана и ее главы

Министерство финансов США ввело новые санкции против Организации атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи.
Политика Сегодня 11:04
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Футбол

«Манчестер Сити» пробился в финал Кубка лиги

Как сообщает ToDay News Ufa, английская команда «Манчестер Сити» смогла выйти в финал Кубка английской лиги, по сумме двух встреч обыграв «Манчестер Юнайтед».
ToDay News Ufa 05:11
Здоровье

В «Смекте» нашли свинец, средство может навредить детям и беременным

Французский производитель препарата "Смекта" предупредил врачей, что в связи с новым данными не советует его применение в практике педиатров.В составе может содержаться глина.
The Penza Post 02:00
Политика

Путин призвал чиновников на местах не засиживаться в кабинетах

Муниципальным властям нельзя засиживаться в кабинетах, нужно обсуждать насущные вопросы с людьми, поскольку национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями граждан.
BFM.ru 11:03
Происшествия

В Домодедове задержали угрожавшую взорвать самолет пассажирку

Вести.Ru 07:48
Авто

Toyota отзовет в России минивэны Alphard

Автоновости дня вчера в 09:22
Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

Lenta.ru 10:34
Футбол

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»

REGNUM 13:33
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Жена погибшего всемирно известного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса поблагодарила людей за слова поддержки после авиакатастрофы, в которой погиб её супруг и 13-летняя дочь.
Вестник 06:23
Культура

В Британии ввели новые правила съемок эротических сцен

НТВ вчера в 01:20
Происшествия

Борт Utair с неполадками благополучно сел во «Внуково»

Ранее сообщалось, что в самолете сработал датчик положения закрылок, и командир решил в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета.
Интерфакс 13:27
Общество

В России разрешили охотиться с луком и арбалетом

Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону "Об оружии", согласно которым россиянам теперь разрешается охотиться с луком и арбалетом.
Газета.Ru 10:31
Политика

В Кремле прокомментировали идею введения термина «Верховный правитель»

В Кремле прокомментировали идею переименовать должность президента в "верховного правителя".
Деловое.ТВ вчера в 05:24
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

РИА Новости 05:24
Политика

Мишустин прибыл в Алма-Ату на встречу премьеров ЕАЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг прибыл в Алма-Ату, где в пятницу он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".
ТАСС 13:08
Футбол

РБК: спортивный директор «Зенита» не знал об аренде Кокорина в «Сочи»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта не был в курсе о решении руководства отдать в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина.
Metaratings 10:45
Спорт

Минспорт РФ 31 января рассмотрит вопрос лишения ВФЛА госаккредитации

Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ 31 января рассмотрят вопрос лишения госаккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также сложения полномочий всех членов президиума организации.
ТАСС Спорт 13:28
Происшествия

В Харькове днем произошла массовая стычка с перестрелками и взрывом

30 января, около 13:30 в Харькове произошла перестрелка. Очевидцы рассказали о том, что слышали выстрелы и взрыв гранаты.
ИА Новороссия 11:45
Политика

Путин сменил заместителя директора ФСО России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Виктора Шлемина на пост статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны России.
RT на русском 09:54
Общество

РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
РБК 12:37
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала, как передвигается с переломом

Суть событий 04:40
Кино

В сети опубликован первый тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В сети появился первый официальный тизер-трейлер боевика Джастина Лина "Форсаж 9". Ролик опубликован на YouTube.
Газета Metro 08:12
Политика

Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине

Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.
Газета.Ru вчера в 11:51
Политика

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:53
Происшествия

Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Российская газета 10:15
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