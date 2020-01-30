Происшествия
Вести.RuСуд арестовал кассира, убившего покупателя из-за банки кофе
В четверг, 30 января, арестован кассир Уулу Мирлан Нурланбек, который избил покупателя за неоплаченную банку кофе. Соответствующее решение вынес Зюзинский суд Москвы. Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России.
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с чего всё началось
Кассира магазина в столичном районе Зюзино задержали по подозрению в избиении мужчины до смерти, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.Агентство Москва01:24
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Политика
Мишустин раскритиковал работу правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Футбол
Соболев – о переходе в «Спартак»: «Не до конца осознаю, что это со мной происходит. Буду биться в каждой игре, каждую секунду»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от трансфера. Москвичи арендовали игроки у «Крыльев Советов».
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Политика
США ввели санкции против Организации атомной энергии Ирана и ее главы
Министерство финансов США ввело новые санкции против Организации атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Футбол
«Манчестер Сити» пробился в финал Кубка лиги
Как сообщает ToDay News Ufa, английская команда «Манчестер Сити» смогла выйти в финал Кубка английской лиги, по сумме двух встреч обыграв «Манчестер Юнайтед».
Здоровье
В «Смекте» нашли свинец, средство может навредить детям и беременным
Французский производитель препарата "Смекта" предупредил врачей, что в связи с новым данными не советует его применение в практике педиатров.В составе может содержаться глина.
Политика
Путин призвал чиновников на местах не засиживаться в кабинетах
Муниципальным властям нельзя засиживаться в кабинетах, нужно обсуждать насущные вопросы с людьми, поскольку национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями граждан.
Авто
Toyota отзовет в России минивэны Alphard
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери
Жена погибшего всемирно известного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса поблагодарила людей за слова поддержки после авиакатастрофы, в которой погиб её супруг и 13-летняя дочь.
Культура
В Британии ввели новые правила съемок эротических сцен
Происшествия
Борт Utair с неполадками благополучно сел во «Внуково»
Ранее сообщалось, что в самолете сработал датчик положения закрылок, и командир решил в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета.
Общество
В России разрешили охотиться с луком и арбалетом
Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону "Об оружии", согласно которым россиянам теперь разрешается охотиться с луком и арбалетом.
Политика
В Кремле прокомментировали идею введения термина «Верховный правитель»
В Кремле прокомментировали идею переименовать должность президента в "верховного правителя".
Политика
Мишустин прибыл в Алма-Ату на встречу премьеров ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг прибыл в Алма-Ату, где в пятницу он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".
Футбол
РБК: спортивный директор «Зенита» не знал об аренде Кокорина в «Сочи»
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта не был в курсе о решении руководства отдать в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина.
Спорт
Минспорт РФ 31 января рассмотрит вопрос лишения ВФЛА госаккредитации
Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ 31 января рассмотрят вопрос лишения госаккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также сложения полномочий всех членов президиума организации.
Происшествия
В Харькове днем произошла массовая стычка с перестрелками и взрывом
30 января, около 13:30 в Харькове произошла перестрелка. Очевидцы рассказали о том, что слышали выстрелы и взрыв гранаты.
Политика
Путин сменил заместителя директора ФСО России
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Виктора Шлемина на пост статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны России.
Общество
РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала, как передвигается с переломом
Кино
В сети опубликован первый тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился первый официальный тизер-трейлер боевика Джастина Лина "Форсаж 9". Ролик опубликован на YouTube.
Политика
Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине
Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.
Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".