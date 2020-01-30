Кассира магазина в столичном районе Зюзино задержали по подозрению в избиении мужчины до смерти, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

В четверг, 30 января, арестован кассир Уулу Мирлан Нурланбек, который избил покупателя за неоплаченную банку кофе. Соответствующее решение вынес Зюзинский суд Москвы. Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России.

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