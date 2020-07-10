Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал обвиняемого в организации убийств губернатора Фургала
Басманный суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, он будет находиться под стражей до 9 сентября. Арест главы региона объяснили тем, у его есть связи с высокопоставленными силовиками.
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Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия вчера в 06:18
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
Деловая газета. Юг вчера в 04:21
Наука
Назван новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса
Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм COVID-19.
РИА Новости 02:52
Общество
ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
Экономика
Подсчитаны расходы на нацпроекты России
Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за шесть месяцев составили 35,1 процента от плана.
Lenta.ru вчера в 09:00
Технологии
Стали известны самые популярные у кибермошенников в июне вирусы
Самой популярной программой июня стал троян и инфостилер Agent Tesla, используемый злоумышленниками для похищения паролей Wi-Fi и получения данных их Outlook.
Live24 03:21
Технологии
Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay
Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам.
REGNUM 03:00
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа вчера в 07:25
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновят в Новой Зеландии
Live24 вчера в 06:50
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Происшествия
Протест в Белграде завершился после задержания зачинщиков беспорядков
ТАСС вчера в 19:07
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Известия вчера в 10:09
Футбол
Сегодня «Спартак» проведёт выездной поединок против «Сочи»
Обе команды не добились успеха в прошлом туре чемпионата России, поэтому сегодня постараются реабилитироваться.
ГЛАС.RU 01:00
Общество
В Москве для сдачи ЕГЭ по математике организовали 370 площадок
В Москве для сдачи ЕГЭ организовали 382 пункта проведения экзамена. На одном из них побывала корреспондент ОТР Татьяна Григорьянц.
Общественное телевидение России вчера в 12:06
Шоу-бизнес
Антон Табаков празднует 60-летие
RT на русском 03:00
Футбол
Футболист, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», может перейти в «Зенит»
Игрок турецкого "Кайсериспора" Бернарду Менса может перейти в петербургский "Зенит", сообщил журналист Сафак Малатья в Twitter.
Газета.Ru 02:57
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
Evo-rus.com вчера в 01:37
Энергетика
СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК вчера в 16:45
Политика
Трамп подтвердил намерение вывести часть войск США из Германии
Американский президент Дональд Трамп подтвердил намерение передислоцировать часть воинского контингента США с территории Германии в Польшу.
Военное обозрение 00:52
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков
Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13