Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСуд арестовал хабаровского губернатора Фургала

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он останется под стражей до 9 сентября, передает корреспондент "Ъ".
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Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края

Губерния08:59

Губернатора Сергея Фургала арестовали из-за слишком большого количества серьёзных связей

Московский Комсомолец08:04

Суд арестовал губернатора Фургала по делу об организации убийств

РИА Новости08:25

Фургал счел себя уже бывшим губернатором Хабаровского края

РБК09:53

Суд санкционировал арест губернатора Хабаровского края

BFM.ru07:30

Суд арестовал Сергея Фургала по делу об организации убийств

ТАСС07:30

Что случилось этой ночью: пятница, 10 июля

Интерфакс00:30
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Политика

Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости 12:24
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Общество

ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили 09:27
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Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, которые представляют стороны по делу Михаила Ефремова, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
RT на русском 06:21
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Общество

Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM 08:29
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Здоровье

275 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

За сутки зарегистрировано 10 смертей больных COVID-19. Всего в Свердловской области жертвами пандемии коронавируса стали 154 человека.
Kursk.com 04:21
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Происшествия

Суд взыскал с актера Михаила Ефремова более 117 тысяч рублей

Piter.tv 12:02
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Игры

Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года

Дочерняя компания Amazon — Amazon Game Studios — перенесла релиз своей масштабной массовой онлайн-игры New World на весну 2021 года.
Известия 17:58
Здоровье

Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

Министерство здравоохранения начало контролировать ситуацию, вызванную дефицитом лекарства «Винкристин», который предназначен для лечения онкобольных.
Live24 08:02
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Общество

Запущена финальная стадия испытания российской вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от COVID-19 вышли на завершающую стадию.
Открытый Нижний 05:12
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Политика

В Польше наступил день тишины перед вторым туром президентских выборов

Период тишины наступил в Польше перед вторым туром выборов президента республики, который пройдет в воскресенье.
РИА Новости 19:38
Футбол

«Велес» арендовал у «Рубина» Макарова и подписал еще двух игроков

Матч ТВ 11:51
Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Политика

Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами

Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:09
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева трогательно поздравила Элджея с днем рождения

Телеведущая Настя Ивлеева поздравила с днем рождения своего супруга музыканта и певца Элджея.
Московский Комсомолец 03:46
4
Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
23
Политика

Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
108
Политика

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
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Футбол

«Зенит» хочет подписать защитника «Эспаньола»

«Зенит» хочет купить игрока по выгодной цене, поскольку «Эспаньол» уже досрочно вылетел из испанского первенства.
Vprognoze.ru 18:13
Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
38
Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com 04:14
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Общество

Что означает для всей страны арест Фургала

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, уйдет ли ЛДПР в отставку и начнутся ли массовые протесты в Хабаровске
Радио Комсомольская правда 10:33
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Кино

Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»

Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка».
Культуромания вчера в 10:45
4
Культура

Генри Кавилл рассказал, что повредил глаза из-за съемок в «Ведьмаке»

Исполнитель роли Геральта в сериале «Ведьмак» от Netflix Генри Кавилл рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время съемок.
CyberSport.ru 07:44
3
Здоровье

Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии

Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
25
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
4,4K
Хоккей

Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах

Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.
Газета.Ru 19:35
Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
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