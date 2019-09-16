Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве

Хоккеист Игорь Мусатов арестован Кузьминским судом города Москвы на один месяц, до 15 октября, сообщает РИА "Новости". Хоккеист проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ).
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с чего всё началось

Источник: экс-хоккеист КХЛ Мусатов задержан в Москве по делу о мошенничестве на $800 тыс

Правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, хоккеист находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение.
ТАССвчера в 10:15

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Суд арестовал хоккеиста Мусатова по обвинению в крупном мошенничестве с криптовалютой

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Суд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве

РБК12:28
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