Происшествия
РБКСуд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве
Накануне хоккеиста задержали по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на сумму $800 тыс. (около 45,3 млн руб.). Мусатова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
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с чего всё началось
Правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, хоккеист находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение.ТАССвчера в 10:15
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