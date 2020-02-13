Происшествия
ТАСССуд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда. В четверг мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске.
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с чего всё началось
Как 13 февраля сообщается на сайте Следственного комитета, специалисты изучают информацию о том, что отец мальчиков не только регулярно издевался над женой и сыновьями, но и похитил деньги у знакомой.Фонтанка.Ру13 февраля в 06:39
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Неделя с AmurMedia: маньяк задержан, горе-отец найден, грипп наступает и отставка заммэра
AmurMedia.ruвчера в 22:30
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Туристы круизного лайнера Westerdam сошли на берег в Камбодже
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Activision Blizzard убрала свои игры из сервиса NVIDIA GeForce Now
По какой причине Activision Blizzard удалила каталог из сервиса неизвестно. В компании в свою очередь не комментируют это решение.
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Православные отмечают Сретение Господне
Происшествия
На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в первый месяц весны на всей территории европейской России температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, пишет "Российская газета".
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
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Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Биатлон
Как россиянки провалили женский спринт на ЧМ по биатлону
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Политика
В Кремле призвали Турцию обеспечить безопасность российского посла
Москва уверена, что Анкара обеспечит безопасность всех россиян, работающих в Турции, в том числе российского посла Алексея Ерхова.
Общество
Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Политика
Путин высказался об индексации пенсий в России
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Футбол
«Боруссия» разгромила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
Политика
СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России
Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
Общество
Найден отец ребёнка школьницы, якобы беременной от 10-летнего мальчика
Общество
МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года
В проекте стратегии дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели - обеспечение национальной безопасности РФ в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере, - и предусмотрен перечень направлений для ее достижения.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Здоровье
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира, предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты техосмотров
Предлагаемые изменения исключат покупку диагностических карт без непосредственного прохождения техосмотра.
Армия и оружие
Сирийская система ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску
Сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила очередной ракетный удар, нанесенный по Дамаску.
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Свечников и «Каролина» выиграли у Гусева и «Нью-Джерси»
"Каролина Харрикейнз" принимала на домашнем льду "Нью-Джерси Дэвилз" и уверенно победила со счетом 5:2. У хозяев победная шайба на счету Андрея Свечникова.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Политика
Песков прокомментировал слова Исинбаевой о Конституции
Даже если двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не читала Конституцию, она знает все нужды российского спорта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.