Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве

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