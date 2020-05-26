Происшествия

ВедомостиВедомостиСуд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет

Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале. Журналиста признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания).
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Журналиста Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета

РБК06:25

Манифест нарушителя изоляции. Спецкор «Новой» Илья Азар арестован на 15 суток за одиночный пикет

Новая газета07:38

Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет

Ведомости06:21

Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет

Коммерсантъ06:02

Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве

Интерфакс06:06

Суд арестовал журналиста Азара за пикет в поддержку основателя «Омбудсмена полиции»

ТАСС06:24

Журналиста Азара арестовали на 15 суток после пикета в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции»

Агентство Москва06:08
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Общество

Москвичам разрешат гулять с 1 июня, но в тестовом режиме и по графику

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Помимо ухаживающих за инвалидами и пожилыми на выплаты могут рассчитывать и осуществляющие уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, которым необходим уход на дому, а не в социальных учреждениях.
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Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
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Вахтовики в Казани устроили дебош при попытке сбежать из обсерватора

Казань, 28 мая 2020, 09:16 — REGNUM В столице Татарии находившиеся на обязательной самоизоляции 170 вахтовиков пытались покинуть обсерватор в санатории «Ливадия», сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники.
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Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу

Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
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Минздрав России рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус, говорится в рекомендациях ведомства.
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Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов.
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Экс-глава Чувашии находится в реанимации в Петербурге

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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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Кино

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По данным издания, только Ди Каприо и Скорсезе получат в районе 20 миллионов долларов, а Де Ниро - около 15 миллионов.
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection

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Напомним, что новый компактный паркетник Ford Puma появился на рынке Европы в конце прошлого года.
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Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
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Самолет с отказавшим двигателем сел в Шереметьево

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Минтруд России предложил новые меры поддержки

Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
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В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве

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Для поездок на общественном транспорте в непродовольственные магазины, которые откроются в Москве с 1 июня, можно будет указать при оформлении временного пропуска «иные цели», сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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Армия и оружие

«Признавший» обстрелы мирных районов Пушилин рассказал о взломе в Twitter

В Twitter на странице главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина 27 мая были опубликованы якобы его "извинения" за обстрелы мирных районов в Донбассе.
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Армия и оружие

Мир пугают фотографиями российских МиГ в Ливии

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Илья Вильямович Азар
Российский журналист
Российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты», бывший специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru, бывший специальный корреспондент проекта Meduza. Депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
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