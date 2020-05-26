Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале. Журналиста признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания).

Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет

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