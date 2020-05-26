Происшествия
ВедомостиСуд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале. Журналиста признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания).
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Общество
Москвичам разрешат гулять с 1 июня, но в тестовом режиме и по графику
В Москве с 1 июня разрешат жителям гулять, но в тестовом режиме и по графику, заявил мэр города Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 08:56
Общество
Опекающим инвалидов в условиях пандемии заплатят по 12 тысяч рублей
Помимо ухаживающих за инвалидами и пожилыми на выплаты могут рассчитывать и осуществляющие уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, которым необходим уход на дому, а не в социальных учреждениях.
Новые Известия 07:04
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Происшествия
Вахтовики в Казани устроили дебош при попытке сбежать из обсерватора
Казань, 28 мая 2020, 09:16 — REGNUM В столице Татарии находившиеся на обязательной самоизоляции 170 вахтовиков пытались покинуть обсерватор в санатории «Ливадия», сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 02:16
Культура
Ильменский фестиваль планируют провести за один день
Онлайн-формат первого этапа не является нововведением: в 2017 и 2018 годах проходил интернет-конкурс, по итогам которого участники автоматически попадали во второй тур для прослушиваний на сцене.
Эхо Москвы в Челябинске 06:23
Происшествия
В Псковской области найдено тело пропавшей трехлетней девочки
СНТ "Кебь", 28 мая 2020, 14:06 — REGNUM На четвертые сутки поисков псковские спасатели обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки.
REGNUM 07:06
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv вчера в 03:35
Здоровье
Минздрав РФ решил тестировать всех новорожденных на коронавирус
Минздрав России рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус, говорится в рекомендациях ведомства.
Интерфакс 07:30
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов.
RT на русском 26 мая в 05:04
Политика
Экс-глава Чувашии находится в реанимации в Петербурге
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга.
News.ru вчера в 11:15
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Кино
Apple проспонсирует фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро
По данным издания, только Ди Каприо и Скорсезе получат в районе 20 миллионов долларов, а Де Ниро - около 15 миллионов.
Ридус 06:57
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection
Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Handsome Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.
REGNUM вчера в 22:52
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Технологии
Microsoft выпустила масштабное обновление Windows
В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48
Авто
Новый кроссовер Ford Puma получил расширенный список оснащения
Напомним, что новый компактный паркетник Ford Puma появился на рынке Европы в конце прошлого года.
Тарантас Ньюс 05:24
Политика
Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию
Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
REGNUM вчера в 15:11
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Происшествия
В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве
В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета вчера в 12:23
Общество
Москвичи смогут указать «иные цели» в пропусках для поездок в магазины
Для поездок на общественном транспорте в непродовольственные магазины, которые откроются в Москве с 1 июня, можно будет указать при оформлении временного пропуска «иные цели», сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Коммерсантъ 07:33
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с Иваном Телегиным
Пелагея же не раз говорила про то, что Мария настраивает Телегина против нее, тем самым усложняя и без того трудную ситуацию.
RuNews24.ru вчера в 02:06
Армия и оружие
«Признавший» обстрелы мирных районов Пушилин рассказал о взломе в Twitter
В Twitter на странице главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина 27 мая были опубликованы якобы его "извинения" за обстрелы мирных районов в Донбассе.
Московский Комсомолец 03:05
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Армия и оружие
Неизвестные напали на колонну американских военных в Сирии
Аргументы и Факты 26 мая в 19:40
Общество
В Крыму просят не тестировать туристов на коронавирус
В Новой Зеландии не осталось зараженных - В США число умерших от коронавируса нового типа превысило отметку в 100 тыс. человек, сообщает портал Worldometers.
Газета.Ru 01:54
Общество
Россельхознадзор подаст иск из-за сообщений о вымогательстве
В Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы федеральной службы Сергея Данкверта.
RT на русском 07:47
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14