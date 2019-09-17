Правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, хоккеист находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение.

с чего всё началось

Кузьминский районный суд Москвы арестовал до 15 октября бывшего хоккеиста, серебряного призёра молодёжного чемпионата мира 2007 года Игоря Мусатова. Спортсмен подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По сообщениям СМИ, речь идёт о 45 миллионах рублей.

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