Происшествия

ВедомостиВедомостиСуд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Она подозревается во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в суде.
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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу.
ТАСС16:23

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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину

ТАСС16:23

Пресненский суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Москва 2418:03

Суд в Москве арестовал начальницу отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину

Коммерсантъ17:13

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

РБК18:11

Арестована начальник отдела пенсионного обеспечения МВД Светлана Алешина

Эхо Москвы21:10

Начальница, отвечающая за пенсии полицейских, попалась на крупной взятке

URA.Ru17:08

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Газета.Ru17:29
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На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

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Владельцы смартфонов марки Xiaomi Mi8 сообщили о сбоях, которые произошли после последнего обновления операционной системы Android.
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В Иркутске сбытчика «Боярышника» осудили на 2,5 года колонии

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Армия и оружие

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Системы ПВО Сирии уничтожили беспилотник ВС Турции, который вошел в воздушное пространство Сирии и готовился нанести удар по позициям ВС САР, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.
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