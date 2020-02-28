Происшествия
ВедомостиСуд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Она подозревается во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в суде.
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Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу.ТАССвчера в 16:23
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Суд в Москве арестовал начальницу отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину
Коммерсантъвчера в 17:13
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