Происшествия

ВедомостиВедомостиСуд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Она подозревается во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в суде.
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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу.
ТАССвчера в 16:23

Подробнее о событии

Арестована начальник отдела пенсионного обеспечения МВД Светлана Алешина

Эхо Москвывчера в 21:10

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Ведомостивчера в 19:29

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Газета.Ruвчера в 17:29

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

РБКвчера в 18:11

Суд в Москве арестовал начальницу отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину

Коммерсантъвчера в 17:13

Начальница, отвечающая за пенсии полицейских, попалась на крупной взятке

URA.Ruвчера в 17:08

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину

ТАССвчера в 16:23
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Армия и оружие

Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе

Lenta.ru вчера в 18:07
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru вчера в 01:31
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Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

RZN.info 00:36
Армия и оружие

Штаб «ООС» сообщил о подрыве солдата на неизвестном взрывном устройстве

Днем ранее пособница ВСУ сообщила о спецборте из Донбасса с расстрелянными украинскими оккупантами.
ИА Новороссия 26 февраля в 14:58
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Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри

Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
RuNews24.ru вчера в 08:20
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

Россия с 28 февраля вводит ограничения на авиасообщение с Ираном из-за распространения в стране нового коронавируса, сообщил Минтранс.
Коммерсантъ вчера в 08:28
Биатлон

Сборной Норвегии по биатлону вернули бронзу за ЧЕ после апелляции

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Армия и оружие

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, летевший над Тихим океаном.
Газета.Ru вчера в 22:51
Политика

В ФНПР пояснили, как будет оплачиваться выходной 22 апреля

Выходной 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваться, так как этот день не придется брать за свой счет, сообщил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
РИА Новости вчера в 23:19
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru 26 февраля в 15:05
Здоровье

В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса

В Белоруссии зарегистрировали первый завозной случай коронавируса, сообщила пресс-служба белорусского Министерства здравоохранения.
РИА Новости 00:43
Общество

Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 36 тыс. человек

В общей сложности излечиться от вируса удалось 36 117 пациентам, а число прошедших обследование на предмет выявления вируса по всей стране превысило 656 тыс. человек.
РБК вчера в 19:29
Космос

NASA не способно разгадать тайну Венеры – Агентство обращается за помощью

NASA считает Венеру совершенно сложным и особенным миром. На сегодняшний день он является, практически, неисследованным.
HotGeo 25 февраля в 01:30
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
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Дочь Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери

Дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери.
OAnews вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин рассказал про разногласия с Екатериной Гордон

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал про конфликт с телеведущей и юристом Екатериной Гордон.
NewInform вчера в 23:13
Армия и оружие

Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований.
РИА Новости вчера в 15:08
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия вчера в 06:32
Хоккей

Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина

Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 14:35
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 26 февраля в 15:36
Кино

Стало известно рабочее название нового фильма о Человеке-пауке

В сети появилась информация о рабочем названии нового фильма, центральным персонажем которого станет Человек-паук.
Mockva.ru вчера в 20:58
Здоровье

На Кубани 70 человек находятся под подозрением на коронавирус

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что на Кубани порядка 70 человек находятся под непрерывным наблюдением медиков.
Живая Кубань вчера в 09:54
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

Врач при необходимости сам незамедлительно возьмет анализ и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса, уточнили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 21:40
Происшествия

Мужчину осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ на Сахалине

Суд в Сахалинской области приговорил жителя Корсакова, заразившего школьницу вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), к двум годам лишения свободы.
Известия 00:05
Общество

Названы регионы РФ с наибольшими продажами легального алкоголя

Сахалинская область, Коми и Магаданская область лидируют в России по уровню легальных продаж алкоголя в 2019 году.
REGNUM 00:34
Космос

Ученые обнаружили самый большой взрыв в истории Вселенной

Взрыв сверхмассивной черной дыры в скоплении галактик Змееносца стал самым большим в истории Вселенной с момента ее образования.
Ридус вчера в 14:20
Здоровье

Более 40 человек в текущем эпидсезоне скончались от гриппа на Украине

Более 40 человек скончались на Украине от гриппа в текущем эпидсезоне.
Народные новости вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Происшествия

Стало известно, кто сдал полиции купившего наркотики программиста

Программист Александр Литреев был задержан в Екатеринбурге по анонимному звонку. Об этом в Facebook написал его адвокат Алексей Бушмаков.
REGNUM 00:15
Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
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