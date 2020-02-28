Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу.

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Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Она подозревается во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в суде.

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