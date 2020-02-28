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Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Она подозревается во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в суде.
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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу.
ТАСС16:23

Подробнее о событии

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину

ТАСС16:23

Пресненский суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

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Суд в Москве арестовал начальницу отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину

Коммерсантъ17:13

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

РБК18:11

Арестована начальник отдела пенсионного обеспечения МВД Светлана Алешина

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URA.Ru17:08

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

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