Происшествия

ВедомостиВедомостиСуд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Она подозревается во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в суде.
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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу.
ТАСС16:23

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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину

ТАСС16:23

Пресненский суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Москва 2418:03

Суд в Москве арестовал начальницу отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину

Коммерсантъ17:13

Начальница, отвечающая за пенсии полицейских, попалась на крупной взятке

URA.Ru17:08

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Эхо Москвы17:06

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Газета.Ru17:29

Суд в Москве арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД России

REGNUM16:35
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Стали известны 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы

По итогам ответных игр 1/16 финала Лиги Европы по футболу определились 15 участников следующего раунда плей-офф.
Вести.Ru 18:43
Армия и оружие

Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе

Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе.В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
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Происшествия

СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко

Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 04:50
Общество

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 15:12
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Панайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении

Александр Панайотов назвал информацию о его поездке на "Евровидение" сплетнями, которые подхватили СМИ.
Piter.tv 06:05
Здоровье

СКР в Башкирии предлагает создать фонд для выплат родственникам пострадавших от врачебных ошибок, развивать независимую экспертизу

По мнению руководителя управления, необходимо создать внебюджетный фонд, который будет определять основания и размеры выплат гражданам, чьи родственники умерли из-за врачебных ошибок или дефектов медицинской помощи.
Интерфакс - Россия 06:48
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс 13:43
Кино

Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке

Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
Piter.tv 13:48
Армия и оружие

Лазер с китайского военного корабля попал по самолету разведчику США

Военный эсминец КНР направлял лазер на самолет-разведчик Соединенных Штатов, сообщили представители военно-морского ведомства США 27 февраля в специальном заявлении.
Красная весна 19:40
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Армия и оружие

Турецкие войска позорно покинули Серакиб под ударами ВКС России

Объявившие о повторном взятии Серакиба турецкие военные неожиданно оказались в осаде под градом ударов российских ВКС и сирийской артиллерии.
Avia.pro 17:36
Происшествия

Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера

24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Российская газета 01:13
Общество

Путин посетил парк «Остров мечты»

Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:38
Футбол

Дмитрий Тарасов прооперирован в Италии

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Энергетика

«Ъ»: новые СПГ-проекты в США могут отложить из-за снижения цен на газ

По мнению экспертов, по причине падения цен на газ новые СПГ-проекты в США могут быть введены с задержками, а действующие мощности - сократить производство.
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

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Общество

У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус

REGNUM вчера в 10:09
Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400

В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Взгляд.ру 19:53
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Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
REGNUM 07:30
Происшествия

Сахалинка присвоила себе премии коллег по работе на 600 тысяч рублей

Ранее полицейским поступила информация, что женщина незаконно присваивает денежные средства своих коллег по работе.
АСТВ 18:29
Армия и оружие

К консульству России в Стамбуле вышли протестующие. Видео

В Стамбуле перед зданием генконсульства России собрались протестующие.
Телеканал 360° 19:30
Хоккей

Хоккеисты ЦСКА выиграли Кубок континента

ЦСКА стал обладателем Кубка континента – приза победителю регулярного чемпионата – второй раз подряд и в пятый раз в истории (с 2015 года по 2017 год и в сезоне-2018/19).
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Вручены премии газеты The Art Newspaper Russia

Коммерсантъ 17:45
Авто

В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта

В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
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Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ 11:48
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Катя Гордон «объявила войну» Пригожину и Валерии

Популярный блогер Екатерина Гордон публично выясняет отношения с Иосифом Пригожиным и его супругой Валерией.
Uznayvse.ru 10:19
Экономика

Для ускорения строительства моста на Енисее выделено 100 млн рублей

Красноярские власти выделили 100 миллионов рублей для ускорения начала строительства самого северного моста на Енисее вблизи поселка Высокогорский, сообщил журналистам министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.
РИА Новости 01:45
Здоровье

Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
Известия 18:07
Экономика

Недобросовестным банкирам ограничат выезд за рубеж

Помимо основных руководителей выезд за рубеж может быть перекрыт и их заместителям, главным бухгалтерам, а также и другим сотрудникам, которых Центробанк сочтет контролирующими, - сообщает агентство "Интерфакс".
Новые Известия 10:52
Путешествия

Туроператоры приостановили продажу туров в Италию

Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.
Lenta.ru 06:29
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