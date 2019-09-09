Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
Басманный суд арестовал до 6 ноября Бахыта Карабалаева, напавшего на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, передает корреспондент РИА Новости. Следователь просил арестовать обвиняемого на 1 месяц и 30 суток. Прокурор полностью поддержал ходатайство.
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Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Армия и оружие
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки
В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета 13:54
Спорт
Иванюк стал вторым в прыжках в высоту в встрече сборных Европы и США
Российский легкоатлет Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту в матчевой встрече между сборными Европы и США в Минске.
RT на русском 15:18
Армия и оружие
В результате детонации снарядов погиб боевик ВСУ
Сегодня, 9 сентября, боевики ВСУ совершили попытку сброса с беспилотного летательного аппарата самодельного зажигательного снаряда, что привело к пожару и детонации снарядов.
Новостной фронт 11:39
Космос
Ученые: На Меркурии смещаются магнитные полюса
Магнитные полюса Земли имеют способность смещаться, однако новое исследование показало, что такая тенденция наблюдается и на других планетах.
OAnews 14:11
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
Политика
В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.
Страна Советов on-line 05:18
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Наука
Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь
Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.
Политическая Экспертиза 11:54
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Оппозиционеры займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме седьмого созыва, таковы результаты обработки 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий.
Lenta.ru 03:50
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова
Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.
Дни24 11:00
Теннис
Рафаэль Надаль назвал игру Даниила Медведева невероятной
Испанский теннисист в четвёртый раз в карьере выиграл US Open. Всего на его счету 19 побед в турнирах серии Большого шлема.
Говорит Москва 02:53
Происшествия
Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма 11:23
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Футбол
Селихов пропустит из-за травмы 7-8 месяцев
По предварительным данным, игрок пропустит 7-8 месяцев, которые уйдут на восстановление.
Soccer.ru 10:32
Здоровье
В России выросли цены на жизненно необходимые препараты
«По итогам 8 месяцев 2019 года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, повысился на 3,8%», – говорится в сообщении.
ФедералПресс 15:26
Шоу-бизнес
Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy
Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 06:52
Футбол
«Реал» подпишет лидера «Тоттенхэма»
Один из лидеров лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен, за которым ведут охоту сразу ряд европейских грандов, в ближайшее время покинет английскую столицу и переберётся в Испании.
Sport.ru 12:00