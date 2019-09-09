Басманный суд арестовал до 6 ноября Бахыта Карабалаева, напавшего на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, передает корреспондент РИА Новости. Следователь просил арестовать обвиняемого на 1 месяц и 30 суток. Прокурор полностью поддержал ходатайство.

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

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