Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы арестовал Владимира Емельянова, который, по версии следствия, схватил росгвардейца за форму и мешал ему работать на несанкционированном митинге 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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«Московское дело». Октябрь

Грани.ру09:50

СК попросил отправить одного из новых фигурантов «московского дела» под домашний арест

Медиазона03:51

Cуд в Москве арестовал участника акции 27 июля Емельянова за нападение на бойца ОМОН

ТАСС08:23

Фигуранта «дела 27 июля» Емельянова арестовали до 14 декабря

Интерфакс08:08

Суд арестовал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

РИА Новости09:37

СК ходатайствует о домашнем аресте для А.Мыльникова за нападение на правоохранителя на акции 27 июля

Агентство Москва04:14

Суд арестовал еще одного участника несогласованной акции 27 июля

Москва 2409:39
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Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Авто

BMW представила седан 2-Series Gran Coupe

BMW представила седан 2-Series Gran Coupe, премьера которого состоится в ноябре на автосалоне 2019 Los Angeles Auto Show.
3DNews 09:15
Кино

Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма

РИА Новости 05:24
Происшествия

Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Общество

Законопроект о виноградарстве и виноделии внесен в Госдуму

Interfax-Russia.ru - Группа депутатов во главе с руководителем думской фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым внесла в Госдуму новую версию законопроекта о развитии в РФ виноградарства и виноделия, в которой подробно прописаны правила маркировки и розничной продажи вина, а также слабоалкогольной продукции, которая содержит виноград.
Интерфакс - Россия 09:10
Здоровье

В Омске назвали самые распространённые виды рака

Сегодня, 16 октября, в пресс-центре РБК Омск состоялась встреча с министром здравоохранения региона Дмитрием Вьюшковым.
Омск здесь 05:56
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Общество

Росавиация разрешила авиакомпании S7 летать из Москвы в Кутаиси

На официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) размещен приказ от 15 октября текущего года, согласно которому авиакомпания «Сибирь» (торговая марка S7 Airlines) получила допуск на перелеты из Москвы в Кутаиси.
Петербургский дневник 09:33
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии возросло

В Японии выросло число погибших из-за обрушившегося на страну тайфуна «Хагибис», сообщает японский телеканал NHK.
Ридус вчера в 01:59
Кино

«Джокер» снова возглавил российский прокат

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 14 октября в 04:23
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в Екатеринбург

Глава правительства России Дмитрий Медведев уже прибыл в Екатеринбург. Его самолёт приземлился в аэропорту «Кольцово».
REGNUM 07:01
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Происшествия

Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Происшествия

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
РИА Новости 08:29
Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске

РБК 02:05
Общество

Комитет Думы одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдуме рекомендовано принять в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии ещё на год.
News.ru 05:33
Общество

Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет

Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Здоровье

О чем предупреждает «ком в горле»

"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Medical Note вчера в 10:21
Политика

В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ

В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.
REGNUM 08:53
Происшествия

СК задержал главу администрации Новочеркасска

Газета.Ru 05:14
Футбол

Матч «Барселона» – «Реал» могут перенести в Мадрид

Советский спорт 09:33
Общество

Гибатдинов не видит смысла жаловаться на Седова в комиссию по этике

Как выяснилось, депутат от фракции КПРФ Айрат Гибатдинов не собирается жаловаться на председателя комитета по ЖКХ Андрея Седова.
Ульяновск онлайн 08:24
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Газета.Ru 08:01
Политика

Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков

RT на русском 07:51
Футбол

Месси вручили шестую «Золотую бутсу»

Аргентинский форвард получил «Золотую бутсу» в шестой раз в карьере и в третий раз подряд. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов.
LiveSport.ru 08:59
Космос

NASA показало скафандры для полетов на Луну и Марс

Общественное телевидение России 03:51
Политика

Киев требует распустить ДНР и ЛНР

Звучит еще ряд требований, которые, как подчеркивает Олифер, обязательны для исполнения. В их числе – контроль над границей.
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Спорт

Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство

Газета.Ru 08:55
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