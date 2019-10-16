Происшествия
ВедомостиСуд арестовал нового фигуранта «московского дела»
Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда. Емельянов – один из четырех новых фигурантов дела, о задержании которых Следственный комитет (СКР) сообщил 14 октября.
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Общество
Между Россией и Грузией восстановлено сообщение
Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня.
Lenta.ru 09:32
Армия и оружие
Сирийская армия установила полный контроль над Манбиджем
Армия Сирии установила полный контроль над Манбиджем и его окрестностями. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
РЕН ТВ вчера в 06:33
Политика
Путин заявил о новой задаче для ОПК
Российский президент Владимир Путин на совещании по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства.
Газета.Ru 11:15
Шоу-бизнес
Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.
Пятый канал 14 октября в 11:25
Футбол
Лионель Месси получил «Золотую бутсу»
Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post 09:51
Общество
Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве
50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Газета.Ru 07:26
Политика
МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 07:46
Политика
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Комсомольская правда вчера в 12:34
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Кино
Вышел трейлер фильма о домогательствах с Шарлиз Терон и Николь Кидман
Киностудия Lionsgate представила трейлер к фильму Bombshell («Сногсшибательная новость») о сексуальных домогательствах главы телеканала Fox News к своим сотрудницам.
News.ru 06:27
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26
По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
RT на русском 10:09
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Шоу-бизнес
56-летняя Валюшкина показала фигуру в мини-шортах и мокрой футболке
В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.
Wday.ru 01:50
Происшествия
В крови мальчика, сбитого полицейским под Кировом, нашли алкоголь
МИР 24 вчера в 15:01
Армия и оружие
Брошенная военная база попала в объектив
Видеоролики из Сирии вызвали возмущение пользователей Twitter Пользователи соцсетей из США обсуждают выложенные в сеть ролики, на которых журналисты российских СМИ изучают спешно брошенную американскими военными базу в Сирии.
Коммерсантъ 10:00
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Армия и оружие
Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии.
RT на русском 11:13
Экономика
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Футбол
Стоичков не сдержал слез, комментируя расистский скандал в Болгарии
Легендарный болгарский футболист, выступавший за "Барселону", Христо Стоичков прокомментировал скандал, связанный с расистскими лозунгами болгарских фанатов во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия.
Soccer.ru 08:07
Здоровье
Профессор Таточенко объяснил, почему не стоит лечить ОРВИ у детей
Эксперт ВОЗ, профессор Владимир Таточенко объяснил, почему не стоит лечить ОРВИ у детей.
Актуальные Новости 11:06
Общество
Жизнеобеспечение в Иркутской области восстановлено, заявил Мутко
Система жизнеобеспечения в пострадавшей от паводков Иркутской области полностью восстановлена, сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и ДФО.
РИА Новости 08:45
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Общество
Трех военных атташе посольства США задержали под Северодвинском
Во время проверки пассажиров поезда, следовавшего сообщением «Ненокса — Северодвинск», 14 октября были задержаны трое американцев, подозреваемых в нарушении правил пребывания на территории РФ, сообщает РЕН ТВ.
Известия 11:25
Культура
Из-за ухода актеров под угрозой оказался седьмой сезон «Сватов»
ИнфоСМИ 14 октября в 13:41
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Гаджеты
Xiaomi выпустит обновление для смартфонов до MIUI 11
Первые модели смартфонов Xiaomi получили доступ к обновлению оболочки MIUI 11.
ToDay News Ufa 09:39