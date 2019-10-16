Происшествия
КоммерсантъСуд арестовал новых фигурантов «московского дела»
Следствие настаивает, что во время митинга господин Лесных ударил ногой двух росгвардейцев. Напомним, Следственный комитет вчера, 15 октября, предъявил обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) пяти новым фигурантам «московского дела».
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Общество
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Политика
Глава ДНР предложил демонтировать «больную государственность Украины»
Накануне Киев потребовал «распустить» ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений.
ИА Новороссия 07:54
Армия и оружие
Предсказано полное восстановление режима Асада благодаря Трампу
После восьми лет гражданской войны в Сирии и сотен тысяч погибших в результате конфликта решение президента США Дональда Трампа вывести войска с севера страны создает условия для восстановления режима сирийского лидера Башара Асада.
Lenta.ru 12:14
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Кино
Вышел трейлер фильма о домогательствах с Шарлиз Терон и Николь Кидман
Киностудия Lionsgate представила трейлер к фильму Bombshell («Сногсшибательная новость») о сексуальных домогательствах главы телеканала Fox News к своим сотрудницам.
News.ru 06:27
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
Позднее член НОТУ Александра Кольцова в эфире телеканала «Прямой» заявила, что в случае победы России на Евровидении-2019 Украина откажется от участия в конкурсе в 2020 году.
RT на русском 12:43
Футбол
Стоичков не сдержал слез, комментируя расистский скандал в Болгарии
Легендарный болгарский футболист, выступавший за "Барселону", Христо Стоичков прокомментировал скандал, связанный с расистскими лозунгами болгарских фанатов во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия.
Soccer.ru 08:07
Политика
В ООН призвали Украину закрыть сайт «Миротворец»
Депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец», заявил заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро.
Daily Storm 12:08
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Хоккей
Русский хоккеист облокотился на кресло Трампа в Белом доме
Sputnik Латвия 12:36
Футбол
Месси получил очередную «Золотую бутсу»
Sport.ru 08:59
Общество
S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения
S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
Коммерсантъ 11:32
Общество
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Кухня» назвала памятник Марьянову пошлым
Телеканал 360° 09:47
Происшествия
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб
Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах.
ТАСС 08:47
Экономика
Замминистра финансов назвал перекредитование финансовой пирамидой
Замминистра финансов Алексей Моисеев считает перекредитование населения финансовой пирамидой.
ТАСС 07:40
Политика
ФРГ и Франция ожидают от нормандского саммита прогресса по Донбассу
Германия и Франция ожидают, что в рамках проведения встречи лидеров стран нормандского формата будет достигнут прогресс в решении конфликта в Донбассе.
RT на русском 12:56
Музыка
У Билли Айлиш украли кольцо во время концерта
ГЛАС.RU 01:38
Политика
В Кремле прокомментировали исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле прокомментировали своеобразное исполнение российского гимна оркестром в королевском дворце Эр-Рияда.
Дождь 06:57
Политика
Ядерные бомбы на Японию сбросили США, но обвиняют в Токио Россию
Никто в Японии не ставит под сомнение «дружбу» с Вашингтоном, несмотря на то, что именно США сбросили на японские города ядерные бомбы.
Новостной фронт 06:04
Общество
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Российская газета 10:15