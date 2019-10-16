Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСуд арестовал новых фигурантов «московского дела»

Следствие настаивает, что во время митинга господин Лесных ударил ногой двух росгвардейцев. Напомним, Следственный комитет вчера, 15 октября, предъявил обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) пяти новым фигурантам «московского дела».
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