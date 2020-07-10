Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСуд арестовал хабаровского губернатора Фургала

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он останется под стражей до 9 сентября, передает корреспондент "Ъ".
Читать в источнике
Комментировать1,6K

Подробнее о событии

В суде Фургал держался уверенно и был готов отвечать на вопросы

Вести.Ru14:04

Сергея Фургала арестовали в Москве

Коммерсантъ13:20

Басманный суд Москвы арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах

Общественное телевидение России07:49

Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края

Губерния08:59

Обвиненный в организации убийств губернатор Фургал арестован

Национальная служба новостей13:00

Суд арестовал Сергея Фургала по делу об организации убийств

ТАСС07:30

Суд арестовал губернатора Фургала по делу об организации убийств

РИА Новости08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде

Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ.
ТАСС 17:36
3
Политика

Компартия Греции осудила решение Турции по собору Святой Софии

ИА Красная Весна 13:55
Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
12
Спорт

Состоялся выход гоночного симулятора F1 2020

Компания Codemasters объявила о полноценном релизе нового гоночного симулятора F1 2020.
Спорт-Экспресс 17:44
Общество

В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек

Екатеринбург, 10 июля 2020, 19:21 — REGNUM В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
9
Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Известия 06:18
14
Политика

Трамп заявил о создании самой скоростной ракеты в мире

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают самую скоростную ракету в мире, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:28
112
Авто

Компания Lexus обновила флагманский седан LS

Представленный в 2017 году седан Lexus LS пятого поколения пережил первое обновление.
За рулем Кубань 07 июля в 10:20
5
Общество

Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве

Никакой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается.
RT на русском 08:36
370
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Российская газета 03:38
167
Экономика

ЦБ сообщил о нетипично высоком спросе на наличные

В Банке России сообщили о нетипично высоком для последних лет спросе на наличные деньги, следует из информационно-аналитического комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и денежный рынок» (.pdf).
Коммерсантъ 11:35
5
Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
42
Политика

На Украине заявили о приближении системного кризиса

В ожидании второй волны заражения коронавирусом нового типа Украина движется к системному кризису, в то время как у правительства страны нет плана преодоления угроз, заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru 16:57
Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
1,5K
Футбол

Кике Сетьен заявил, что «Барселона» все еще способна выиграть Ла Лигу

Перед матчем с «Вальядолидом» главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что все еще верит в то, что каталонцы смогут выиграть чемпионат Испании.
BetOn 11:55
Гаджеты

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14

Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 14 для смартофонов iPhone и iPadOS 14 для планшетов iPad.
UfacityNews.ru 17:14
6
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
347
Общество

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
18
Экономика

Банки РФ просят увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5%

Российские банки попросили правительство увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, а также продлить действие программы до конца года, следует из письма Ассоциации банков России на имя замминистра финансов Алексея Моисеева, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:01
12
Политика

Трамп заявил, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его

CT news 05:35
22
Футбол

Футболисты «Ноа» завоевали Кубок Армении, отыгравшись со счета 1:4

Футболисты "Ноа" победили в серии пенальти "Арарат-Армению" в финале Кубка Армении, уступая по ходу матча со счетом 1:4.
РИА Новости 14:26
Наука

Ученые доказали способность умирающего человека слышать окружающих

Дни24 10:30
24
Авто

Компания BMW отзывает 530 автомобилей в России

Новые автомобили 11:35
13
Футбол

«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru 18:05
Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
612
Шоу-бизнес

Айза Анохина сообщила о расставании с Олегом Майами

Бывшая супруга рэпера Гуфа, Айза Анохина, сообщила фанатам о расставании со своим молодым бойфрендом Олегом Майами.
OvideO.ru 10:03
26
Общество

Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга

Интерфакс 11:56
328
Кино

Съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия» стартовали в Петербурге

В новом сезоне сериала зрители увидят уже давно полюбившегося им следователя Марию Шевцову.
iReactor 08 июля в 04:20
79
Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
819
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное