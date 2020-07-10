Происшествия
КоммерсантъСуд арестовал хабаровского губернатора Фургала
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он останется под стражей до 9 сентября, передает корреспондент "Ъ".
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Басманный суд Москвы арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах
Общественное телевидение России07:49
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Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде
Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ.
ТАСС 17:36
Политика
Компартия Греции осудила решение Турции по собору Святой Софии
ИА Красная Весна 13:55
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Спорт
Состоялся выход гоночного симулятора F1 2020
Компания Codemasters объявила о полноценном релизе нового гоночного симулятора F1 2020.
Спорт-Экспресс 17:44
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
Екатеринбург, 10 июля 2020, 19:21 — REGNUM В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Политика
Трамп заявил о создании самой скоростной ракеты в мире
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают самую скоростную ракету в мире, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:28
Авто
Компания Lexus обновила флагманский седан LS
Представленный в 2017 году седан Lexus LS пятого поколения пережил первое обновление.
За рулем Кубань 07 июля в 10:20
Общество
Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве
Никакой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается.
RT на русском 08:36
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета 03:38
Экономика
ЦБ сообщил о нетипично высоком спросе на наличные
В Банке России сообщили о нетипично высоком для последних лет спросе на наличные деньги, следует из информационно-аналитического комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и денежный рынок» (.pdf).
Коммерсантъ 11:35
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Политика
На Украине заявили о приближении системного кризиса
В ожидании второй волны заражения коронавирусом нового типа Украина движется к системному кризису, в то время как у правительства страны нет плана преодоления угроз, заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru 16:57
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Футбол
Кике Сетьен заявил, что «Барселона» все еще способна выиграть Ла Лигу
Перед матчем с «Вальядолидом» главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что все еще верит в то, что каталонцы смогут выиграть чемпионат Испании.
BetOn 11:55
Гаджеты
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 14 для смартофонов iPhone и iPadOS 14 для планшетов iPad.
UfacityNews.ru 17:14
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
Экономика
Банки РФ просят увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5%
Российские банки попросили правительство увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, а также продлить действие программы до конца года, следует из письма Ассоциации банков России на имя замминистра финансов Алексея Моисеева, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:01
Футбол
Футболисты «Ноа» завоевали Кубок Армении, отыгравшись со счета 1:4
Футболисты "Ноа" победили в серии пенальти "Арарат-Армению" в финале Кубка Армении, уступая по ходу матча со счетом 1:4.
РИА Новости 14:26
Авто
Компания BMW отзывает 530 автомобилей в России
Новые автомобили 11:35
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru 18:05
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Айза Анохина сообщила о расставании с Олегом Майами
Бывшая супруга рэпера Гуфа, Айза Анохина, сообщила фанатам о расставании со своим молодым бойфрендом Олегом Майами.
OvideO.ru 10:03
Общество
Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга
Интерфакс 11:56
Кино
Съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия» стартовали в Петербурге
В новом сезоне сериала зрители увидят уже давно полюбившегося им следователя Марию Шевцову.
iReactor 08 июля в 04:20
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00