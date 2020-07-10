Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСуд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает ТАСС. Суд посчитал доводы следствия обоснованными и удовлетворил ходатайство об аресте Фургала.
Читать в источнике
Комментировать1,3K

Подробнее о событии

Суд арестовал Сергея Фургала по делу об организации убийств

ТАСС07:30

Фургал счел себя уже бывшим губернатором Хабаровского края

РБК09:53

Сергей Фургал будет находиться под стражей до 9 сентября

Ёлдаш07:47

Защита Фургала намерена обжаловать его задержание

ИА Красная Весна09:43

Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края

Губерния08:59

Адвокат Фургала заявил, что в деле хабаровского губернатора нет политики

Интерфакс07:02

Суд арестовал губернатора Фургала по делу об организации убийств

РИА Новости08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

REGNUM 13:02
30
Политика

Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает сохранения противостояния на международной экономической арене.
РБК 14:33
91
Шоу-бизнес

Юлия Савичева рассказала о трудностях в работе с Максимом Фадеевым

Paparazzi.ru 13:37
Политика

ЮНЕСКО выразила сожаление из-за смены статуса собора Святой Софии

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выразил глубокое сожаление в связи с решением турецких властей об изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
RT на русском 13:59
Общество

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
16
Армия и оружие

Проходящий модернизацию «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания

Проходящий капитальный ремонт и модернизацию в центре судоремонта "Дальзавод" бывший БПК проекта 1155, а ныне фрегат "Маршал Шапошников", впервые вышел на заводские ходовые испытания.
Военное обозрение 02:04
9
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
333
Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
1,5K
Здоровье

Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

Министерство здравоохранения начало контролировать ситуацию, вызванную дефицитом лекарства «Винкристин», который предназначен для лечения онкобольных.
Live24 08:02
60
Происшествия

Ростовский насильник 10-летней и 13-летней девочек пойдёт под суд

Big-Rostov.ru 12:06
Авто

АвтоВАЗ запатентовал новый руль для моделей Lada

Компания "АвтоВАЗ" получила патент на новый мультируль, дополненный кнопками, а также на рамку селектора автоматической КПП.
Новые автомобили 09:05
72
Общество

Смертность в России за май выросла на 11,9%

Что касается рождаемости, то в мае появилось на свет только 110 тысяч младенцев и рождаемость выросла лишь в 12 регионах.
Новые Известия 12:32
6
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия 08 июля в 20:40
483
Политика

В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования

Никаких обсуждений в Кремле по отмене дня тишины перед единым днем голосования не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
70
Кино

Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии

Культуромания 07:13
22
Авто

«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
164
Кино

Шайа ЛаБаф сделал себе татуировку на всю грудь ради новой роли

Американский актер Шайа ЛаБаф сыграет одну из главных ролей в боевике «Выбивая долги» режиссера Дэвида Эйра.
ИнфоСМИ 06:51
1
Общество

«Бессмертный полк» могут перенести с 26 июля

Коммерсантъ 11:00
3
Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
2,9K
Политика

Киев пояснил вопрос о пересмотре Минских соглашений

Замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников пояснил вопрос о пересмотре Минских соглашений.
Московский Комсомолец 13:38
Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:23
532
Происшествия

Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке

РИА Новости 05:25
12
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
3,9K
Путешествия

Попова заявила о беспечности забывших на курортах о COVID-19 россиян

Радость россиян от возможности поехать отдыхать на курорты России приводит к беспечности и несоблюдении мер защиты от коронавирусной инфекции.
РБК 15:26
4
Экономика

Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье

Лидер рейтинга – Манила: там цены на готовые квартиры с марта 2019 г. по март 2020 г. выросли на 22%.
Ведомости вчера в 17:17
3
Политика

Пушков оценил предложение включить Украину и Грузию в НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение американского эксперта по внешней политике Яна Бжезинского усилить давление на Россию посредством включения Украины и Грузии в НАТО.
Известия 15:18
1
Авто

Энтузиаст создал скоростной электровелосипед из стиральной машины

Один предприимчивый инженер сумел на досуге создать электровелосипед, используя компоненты стиральной машины.
iXBT.com 14:44
Игры

Sony показала дизайн обложек игр для PlayStation 5

Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек игр для PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru вчера в 14:15
5
Футбол

«Реал» и «Барселона» могут встретиться в полуфинале Лиги чемпионов

В первом полуфинале встретятся победители четвертьфиналов «Манчестер Сити» — «Реал» / «Ювентус» — «Лион» и «Барселона» — «Наполи» / «Бавария» — «Челси», во втором полуфинале встретятся победители четвертьфиналов «Лейпциг» — «Атлетико» и «Аталанта» — «ПСЖ».
Спорт-Экспресс 06:30
Здоровье

Медики Ставрополья получат отпускные с учётом стимулирующих выплат

На Ставрополье сотрудники учреждений здравоохранения, которые работали с ковид-положительными больными, получают стимулирующие выплаты в соответствии с постановлением Правительства РФ № 415 от 02.04.2020 и постановлением № 484 от 12.04.2020.
Победа 26 вчера в 07:34
5
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное