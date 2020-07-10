Басманный суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, он будет находиться под стражей до 9 сентября. Арест главы региона объяснили тем, у его есть связи с высокопоставленными силовиками.

Политика Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter. 3K

Происшествия Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде Не менее трех человек пострадали в результате хлопка газа в одном из многоквартирных домов Нижнего Новгорода, сообщили 11 июля в МЧС. 1

Общество В Москве на регулируемых пешеходных переходах исчезнут желтые полосы Желтые полосы исчезнут на регулируемых пешеходных переходах в Москве, так как они снижают сцепление с дорогой во время дождя, сообщается в twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД). 9

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Происшествия В Москве экс-сотрудница банка осуждена за хищение 420 млн рублей Суд в Москве приговорил к шести годам колонии 29-летнюю Дарью Южакову за мошенничество со средствами клиентов банка на 420 миллионов рублей, пишет «Интерфакс». 4

Шоу-бизнес Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера. 135

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Общество Клишас призвал остановить «шапито» адвокатов по делу Ефремова По словам Андрея Клишаса, которые приводит РБК, если Федеральная палата адвокатов не прекратит «адвокатский водевиль» по делу Михаила Ефремова, то надо поднять вопрос о том, как это сделать без ее участия. 24

Здоровье Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах. 60

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Шоу-бизнес Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом. 31

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Экономика США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога. 17