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Lenta.ruLenta.ru

Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает ТАСС. Суд посчитал доводы следствия обоснованными и удовлетворил ходатайство об аресте Фургала.В источнике
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Сергей Фургал будет находиться под стражей до 9 сентября

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Фургал счел себя уже бывшим губернатором Хабаровского края

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Суд арестовал губернатора Фургала по делу об организации убийств

РИА Новостивчера в 08:25
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Япония подписала соглашение с NASA об экспедиции на Луну

Декларацию об отправке японской команды на Луну в рамках проекта «Артемида» подписали министр образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии Коити Хагиуда и администратор NASA Джим Бриденстайн, 10 июля передает Jiji Press.
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Песков: Путин отвергает обвинения в ущемлении прав ЛГБТ в России

Песков: Путин отвергает обвинения в ущемлении прав ЛГБТ в России Представитель Кремля напомнил, что в РФ запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
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Пушков оценил предложение включить Украину и Грузию в НАТО

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Известиявчера в 15:18
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Попова раскритиковала «беспечных отдыхающих» на российских курортах

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