Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает ТАСС. Суд посчитал доводы следствия обоснованными и удовлетворил ходатайство об аресте Фургала.