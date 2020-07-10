Происшествия
Lenta.ruСуд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает ТАСС. Суд посчитал доводы следствия обоснованными и удовлетворил ходатайство об аресте Фургала.
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Басманный суд Москвы арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах
Общественное телевидение России07:49
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Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости 08 июля в 09:38
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Политика
Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
В Кремле не знают о якобы состоявшемся в 2015 году разговоре российского лидера Владимира Путина и на тот момент действующего президента Украины Петра Порошенко.
RT на русском 06:45
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Общество
Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни
Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО по данным за 2019 год вошли в число регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний с расчетом на 100 тыс. человек населения.
ТАСС 05:23
Общество
На Украине нашли обладательницу самого большого размера груди
Уроженку города Лубны Полтавской области Украины Милу Кузнецову, у которой 13-й размер груди, официально признали обладательницей самого большого натурального бюста в стране, свидетельство о рекорде девушка опубликовала в инстаграме.
РИА Новости 05:55
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Анастасии Волочковой призналась, что живет с отцом
Девушка обсуждала свой переезд с мамой. Известная балерина Анастасия Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну.
Летидор 06:45
Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
Экономика
В России предложили деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Коммерсантъ 06:45
Общество
Главу УИК в Москве уволили из-за подмены на блондинку в день голосования
Председатель избирательной комиссии № 2756 в Москве была уволена с должности в связи процессуальными нарушениями во время голосования по изменениям в Конституцию России.
РБК 06:08
Политика
Кадыров назвал причастных к убийству чеченского блогера в Австрии
Вечерняя Москва вчера в 01:46
Происшествия
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru вчера в 12:52
Шоу-бизнес
Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему
Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23
Общество
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости 07:05
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
Политика
В Кремле порадовались возобновлению свободной работы Telegram в России
На следующий день Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера вырастет после его разблокировки в России.
Известия 06:18
Политика
Жириновский назвал некорректным задержание Фургала
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проводилось в некорректной форме, считает руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
ТК Звезда вчера в 06:25
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия вчера в 01:44
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
SM News 08 июля в 01:07
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
Одна из крупнейших компаний Германии пыталась заработать на «Новичке»
Wirecard подала заявление на банкротство в июне, хотя считалась одной из крупнейших компаний в секторе финтеха в Германии.
Lenta.ru 05:42
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
Ранее внедорожник выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и "АвтоВАЗа".
ТАСС 06:46
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34