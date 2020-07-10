Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСуд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает ТАСС. Суд посчитал доводы следствия обоснованными и удовлетворил ходатайство об аресте Фургала.
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Суд арестовал Фургала

Национальная служба новостей07:33

Суд санкционировал арест губернатора Хабаровского края

BFM.ru07:30

Источник заявил, что заседание по вопросу об аресте Фургала пройдет в пятницу

Интерфаксвчера в 12:17

Суд арестовал Фургала

РИА Новости07:31

Суд арестовал хабаровского губернатора Фургала

Коммерсантъ07:31

Суд арестовал Сергея Фургала по делу об организации убийств

ТАСС07:30

Басманный суд Москвы арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах

Общественное телевидение России07:49
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 08 июля в 09:38
3,4K
Политика

Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
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Политика

Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко

В Кремле не знают о якобы состоявшемся в 2015 году разговоре российского лидера Владимира Путина и на тот момент действующего президента Украины Петра Порошенко.
RT на русском 06:45
Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Общество

Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни

Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО по данным за 2019 год вошли в число регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний с расчетом на 100 тыс. человек населения.
ТАСС 05:23
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Общество

На Украине нашли обладательницу самого большого размера груди

Уроженку города Лубны Полтавской области Украины Милу Кузнецову, у которой 13-й размер груди, официально признали обладательницей самого большого натурального бюста в стране, свидетельство о рекорде девушка опубликовала в инстаграме.
РИА Новости 05:55
Экономика

ФАС зафиксировала почти двойной рост цен на яблоки в Петербурге

ТАСС 06:27
7
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Анастасии Волочковой призналась, что живет с отцом

Девушка обсуждала свой переезд с мамой. Известная балерина Анастасия Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну.
Летидор 06:45
2
Происшествия

Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
5
Экономика

В России предложили деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
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Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Коммерсантъ 06:45
2
Общество

Главу УИК в Москве уволили из-за подмены на блондинку в день голосования

Председатель избирательной комиссии № 2756 в Москве была уволена с должности в связи процессуальными нарушениями во время голосования по изменениям в Конституцию России.
РБК 06:08
Политика

Кадыров назвал причастных к убийству чеченского блогера в Австрии

Вечерняя Москва вчера в 01:46
380
Происшествия

Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым

Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru вчера в 12:52
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Армия и оружие

В России анонсировали прорыв в создании лазерного и СВЧ-оружия

Ruposters.ru 06:29
9
Шоу-бизнес

Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23
51
Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости 07:05
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Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
8
Политика

В Кремле порадовались возобновлению свободной работы Telegram в России

На следующий день Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера вырастет после его разблокировки в России.
Известия 06:18
1
Политика

Жириновский назвал некорректным задержание Фургала

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проводилось в некорректной форме, считает руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
ТК Звезда вчера в 06:25
40
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
2,4K
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
228
Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия вчера в 01:44
9
Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде

После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
SM News 08 июля в 01:07
5
Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
92
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
43
Общество

Одна из крупнейших компаний Германии пыталась заработать на «Новичке»

Wirecard подала заявление на банкротство в июне, хотя считалась одной из крупнейших компаний в секторе финтеха в Германии.
Lenta.ru 05:42
4
Авто

«АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada

Ранее внедорожник выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и "АвтоВАЗа".
ТАСС 06:46
7
Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
1
Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
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