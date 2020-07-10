Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает ТАСС. Суд посчитал доводы следствия обоснованными и удовлетворил ходатайство об аресте Фургала.

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