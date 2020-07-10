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Газета.RuГазета.Ru

Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Следствие считает Фургала причастным к организованной преступной группировке, которая 15 лет назад совершала убийства. Хабаровский губернатор Сергей Фургал арестован Басманным судом Москвы на два месяца - до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.В источнике
Подробнее о событии

Суд арестовал губернатора Фургала по делу об организации убийств

РИА Новости08:25

Телеграм: Журналистов - в застенки, губернаторов - на нары, рэперов - в президенты

Национальная служба новостей08:24

Суд арестовал Сергея Фургала по делу об организации убийств

ТАСС07:30

Суд арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца

Комсомольская правда07:32

Суд арестовал хабаровского губернатора Фургала

Коммерсантъ07:31

Басманный суд Москвы арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах

Общественное телевидение России07:49

Источник сообщил, что хабаровского губернатора Фургала доставили на Петровку

Интерфаксвчера в 15:28
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Песков: обмена поздравлениями Путина и Порошенко в 2014 году не было

Никакого обмена поздравлениями между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины в 2014 году не было, как нет их и сейчас, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: обмена поздравлениями Путина и Порошенко в 2014 году не было
РИА Новости06:22
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МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета11:19
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Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости07:05
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