Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала
Смотрите также
Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью
У фильма «Бэтмен навсегда» есть «более мрачная» версия
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Смертность в июне выросла на 55% в Петербурге
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова
В России предложили провести деноминацию рубля
В Хабаровске после задержания Фургала прошли обыски у пяти членов ЛДПР
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Задержанный по подозрению в убийствах Фургал отказался признать вину
СК предъявил обвинение главе Хабаровского края Сергую Фургалу
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
В России предложили провести деноминацию рубля
Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
Следствие считает Фургала причастным к организованной преступной группировке, которая 15 лет назад совершала убийства. Хабаровский губернатор Сергей Фургал арестован Басманным судом Москвы на два месяца - до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.В источнике
Подробнее о событии
Телеграм: Журналистов - в застенки, губернаторов - на нары, рэперов - в президенты
Национальная служба новостей08:24
Басманный суд Москвы арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах
Общественное телевидение России07:49