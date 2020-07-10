Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Следствие считает Фургала причастным к организованной преступной группировке, которая 15 лет назад совершала убийства. Хабаровский губернатор Сергей Фургал арестован Басманным судом Москвы на два месяца - до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.
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Суд арестовал губернатора Фургала по делу об организации убийств

РИА Новости08:25

Телеграм: Журналистов - в застенки, губернаторов - на нары, рэперов - в президенты

Национальная служба новостей08:24

Следствие просит суд арестовать Фургала

Вести.Ru02:31

Суд арестовал хабаровского губернатора Фургала

Коммерсантъ07:31

Суд арестовал Сергея Фургала по делу об организации убийств

ТАСС07:30

Басманный суд Москвы арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах

Общественное телевидение России07:49

Источник сообщил, что хабаровского губернатора Фургала доставили на Петровку

Интерфаксвчера в 15:28
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Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
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Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

РИА Новости 07:05
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Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж

В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты».
WomanHit.ru 05:58
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Шоу-бизнес

Джессика Симпсон снялась в джинсах, которые носила 14 лет назад

10 июля звезда американского ТВ Джессика Симпсон отмечает день рождения — ей исполняется 40 лет.
WomanHit.ru 08:30
Культура

Бэтвумен впервые сыграет чернокожая бисексуалка

Создатели сериала "Бэтвумен" нашли новую исполнительницу главной роли.
Kinonews.ru вчера в 04:01
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Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
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Шоу-бизнес

Влад Соколовский устроил новой девушке веселый день рождения

Больше снимков опубликовала подруга Сурковой. Влад Соколовский постарался, чтобы этот день для Ангелины стал особенным.
Lisa.ru 06:15
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Шоу-бизнес

В Сети опубликовали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко

Как-то Лукашенко и сам говорил, что мать Николая является медиком по профессии.
RuNews24.ru 05:19
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
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Гаджеты

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14

Для перехода на новую версию нужно перейти на официальный сайт Apple, после чего зарегистрироваться в программе Apple Beta Software Program.
Piter.tv 04:59
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Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com 04:14
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Шоу-бизнес

Юлия Савичева рассказала о тяжелой работе с Максимом Фадеевым

Рамблер 09:54
Шоу-бизнес

Айза Анохина сообщила о расставании с Олегом Майами

Бывшая супруга рэпера Гуфа, Айза Анохина, сообщила фанатам о расставании со своим молодым бойфрендом Олегом Майами.
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
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Экономика

ЕБРР выделил «Украэроруху» 25 млн евро кредита для поддержания ликвидности

Европейский банк реконструкции и развития и государственное предприятие обслуживания воздушного движения «Украэрорух» подписали меморандум о предоставлении кредита для поддержания ликвидности в размере 25 млн евро на три года.
Украина.ру 10:36
Автоспорт

«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.
Интерфакс-Спорт 05:16
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com вчера в 02:50
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Общество

Названо число умерших от коронавируса в России в мае

В России в мае умерли почти 173 тысячи человек. Смертность в стране, согласно статистике, оказалась на 11,9% выше, чем в мае 2019 года.
BFM.ru 10:37
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Шоу-бизнес

Муж развёлся с Татьяной Абрамовой из-за диагноза сына

В эфире программы "Судьба человека" актриса Татьяна Абрамова рассказала, как её первый муж оператор Сергей Кулишенко ушёл из-за диагноза их общего сына.
Paparazzi.ru вчера в 09:14
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Наука

Ученые доказали, что умирающий человек продолжает слышать

Discover24 05:36
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Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
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Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
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Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
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Кино

В «Войне бесконечности» могли показать объединение разумов Беннера и Халка

Srnsk 05:50
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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Музыка

Украинская группа «Время и Стекло» выложила клип на последнюю песню

Толк 10:07
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Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах

Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
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Общество

В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани

«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
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