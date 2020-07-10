Происшествия
Газета.RuСуд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала
Следствие считает Фургала причастным к организованной преступной группировке, которая 15 лет назад совершала убийства. Хабаровский губернатор Сергей Фургал арестован Басманным судом Москвы на два месяца - до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.
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Национальная служба новостей08:24
Басманный суд Москвы арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах
Общественное телевидение России07:49
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В России в мае умерли почти 173 тысячи человек. Смертность в стране, согласно статистике, оказалась на 11,9% выше, чем в мае 2019 года.
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«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
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