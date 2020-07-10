Происшествия
Газета.RuСуд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала
Следствие считает Фургала причастным к организованной преступной группировке, которая 15 лет назад совершала убийства. Хабаровский губернатор Сергей Фургал арестован Басманным судом Москвы на два месяца - до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова разместила первые Stories после похищения
Paparazzi.ru 10:07
Футбол
Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на три матча
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча чемпионата России за удаление в игре 27-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Локомотивом", сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 12:55
Общество
Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения
Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
Здоровье
В ВОЗ выступили против жёсткого карантина по коронавирусу
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ВОЗ выступает против введения полного карантина в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 12:57
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Футбол
Смолов попал в заявку «Сельты» на матч Примеры с «Осасуной»
Матч 36-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Сельта» состоится завтра, 11 июля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне.
Чемпионат 12:42
Политика
Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
Политика
Путин оценил ситуацию на международной экономической арене
Противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, уверен президент России Владимир Путин.
РИА Новости 13:34
Политика
РФ и ряд стран ОЗХО считают сомнительным доклад о химатаках в Сирии
8 апреля ОЗХО обнародовала доклад по расследованию химатак в Сирии.
РЕН ТВ 13:30
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
Футбол
Шамиль Газизов: «Федун убедил меня не деньгами. Хочу бросить перчатку „Зениту“»
Как и почему Федун поменял Цорна на Газизова Покидаю «Уфу» с чистой совестью.
Спорт-Экспресс вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Муж развёлся с Татьяной Абрамовой из-за диагноза сына
В эфире программы "Судьба человека" актриса Татьяна Абрамова рассказала, как её первый муж оператор Сергей Кулишенко ушёл из-за диагноза их общего сына.
Paparazzi.ru вчера в 09:14
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Политика
Депутат Шерин призвал не оставить без ответа блокировку RT в Литве
Москва должна отвечать на враждебные действия других стран в многократном размере, заявил депутат Госдумы Александр Шерин, комментируя призыв своего коллеги Евгения Марченко запретить предпринимателям Литвы работу на территории России.
Народные новости 13:30
Общество
Финляндия продлила до августа запрет на пересечение границы с Россией
«Правительство Финляндии сегодня приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, то есть границы с Россией, до 11 августа 2020 года», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:46
Экономика
Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla
Объем акций Tesla, купленных инвесторами в качестве короткий позиций, достиг $19,95 млрд.
РБК 04:32
Шоу-бизнес
Джиган рассказал, что официально признан психбольным из-за наркотиков
Рэпер Джиган уже не скрывает, что он признан психбольным из-за наркотиков.
Shraibikus News 03:53
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия 08 июля в 20:40
Шоу-бизнес
Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему
Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23
Общество
Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
Общество
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
Политика
Кремль отреагировал на данные о записи разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные об аудиозаписи разговора российского лидера Владимира Путина и пятого президента Украины Петра Порошенко в апреле 2015 года.
Lenta.ru вчера в 06:46
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском 06:21
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53