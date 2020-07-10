Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Следствие считает Фургала причастным к организованной преступной группировке, которая 15 лет назад совершала убийства. Хабаровский губернатор Сергей Фургал арестован Басманным судом Москвы на два месяца - до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Сергея Фургала арестовали в Москве

Коммерсантъ13:20

Депутат Госдумы Сапко о деле Фургала: должность губернатора требует кристальной честности

Народные новости11:28

Фургал счел себя уже бывшим губернатором Хабаровского края

РБК09:53

Суд арестовал губернатора Фургала по делу об организации убийств

РИА Новости08:25

Суд арестовал Сергея Фургала по делу об организации убийств

ТАСС07:30

Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края

Губерния08:59

Следствие просит суд арестовать Фургала

Вести.Ru02:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 14:00, Ашберн
Шоу-бизнес

Ольга Бузова разместила первые Stories после похищения

Paparazzi.ru 10:07
19
Футбол

Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на три матча

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча чемпионата России за удаление в игре 27-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Локомотивом", сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 12:55
Общество

Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения

Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
1
Здоровье

В ВОЗ выступили против жёсткого карантина по коронавирусу

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ВОЗ выступает против введения полного карантина в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 12:57
6
Единоборства

Глава UFC сравнил гонорары Нурмагомедова и лучшего бойца организации

CT news 07:26
Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
1,5K
Футбол

Смолов попал в заявку «Сельты» на матч Примеры с «Осасуной»

Матч 36-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Сельта» состоится завтра, 11 июля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне.
Чемпионат 12:42
Политика

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
42
Политика

Путин оценил ситуацию на международной экономической арене

Противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, уверен президент России Владимир Путин.
РИА Новости 13:34
Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Известия 10:09
1,8K
Политика

РФ и ряд стран ОЗХО считают сомнительным доклад о химатаках в Сирии

8 апреля ОЗХО обнародовала доклад по расследованию химатак в Сирии.
РЕН ТВ 13:30
Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
2,4K
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
110
Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
67
Футбол

Шамиль Газизов: «Федун убедил меня не деньгами. Хочу бросить перчатку „Зениту“»

Как и почему Федун поменял Цорна на Газизова Покидаю «Уфу» с чистой совестью.
Спорт-Экспресс вчера в 14:45
Шоу-бизнес

Муж развёлся с Татьяной Абрамовой из-за диагноза сына

В эфире программы "Судьба человека" актриса Татьяна Абрамова рассказала, как её первый муж оператор Сергей Кулишенко ушёл из-за диагноза их общего сына.
Paparazzi.ru вчера в 09:14
6
Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
1,5K
Политика

Депутат Шерин призвал не оставить без ответа блокировку RT в Литве

Москва должна отвечать на враждебные действия других стран в многократном размере, заявил депутат Госдумы Александр Шерин, комментируя призыв своего коллеги Евгения Марченко запретить предпринимателям Литвы работу на территории России.
Народные новости 13:30
7
Общество

Финляндия продлила до августа запрет на пересечение границы с Россией

«Правительство Финляндии сегодня приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, то есть границы с Россией, до 11 августа 2020 года», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:46
4
Экономика

Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla

Объем акций Tesla, купленных инвесторами в качестве короткий позиций, достиг $19,95 млрд.
РБК 04:32
1
Шоу-бизнес

Джиган рассказал, что официально признан психбольным из-за наркотиков

Рэпер Джиган уже не скрывает, что он признан психбольным из-за наркотиков.
Shraibikus News 03:53
8
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия 08 июля в 20:40
483
Шоу-бизнес

Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23
105
Общество

Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
86
Происшествия

CNN: губернатор Юты ввел в штате режим ЧС из-за протестов

ТАСС 11:25
Общество

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48
137
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
3,5K
Политика

Кремль отреагировал на данные о записи разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные об аудиозаписи разговора российского лидера Владимира Путина и пятого президента Украины Петра Порошенко в апреле 2015 года.
Lenta.ru вчера в 06:46
509
Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском 06:21
329
Общество

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
11
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное