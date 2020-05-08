Скандально известный общественный деятель Владимир Воронцов, который сейчас является фигурантом уголовного дела о вымогательстве в крупном размере, и ранее обращал повышенное внимание правоохранительных органов на свое поведение.

с чего всё началось

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