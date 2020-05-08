Происшествия
ВедомостиСуд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале. По его словам, решение будет обжаловано.
Читать в источнике
Оценить202
с чего всё началось
Скандально известный общественный деятель Владимир Воронцов, который сейчас является фигурантом уголовного дела о вымогательстве в крупном размере, и ранее обращал повышенное внимание правоохранительных органов на свое поведение.ФАН05:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Футбол
У Йовича диагностирован перелом пяточной кости
После тестов, проведенных сегодня медицинскими службами "Реала", сербу был поставлен диагноз внесуставный перелом пяточной кости правой ступни.
Soccer.ru 11:24
Кино
Авторы «Человека-паука: Через вселенные» рассказали о создании мультфильма и числе 42
Оказывается, «постоянное упоминание числа 42 в фильме было сделано в честь номера Джеки Робинсона, первого афроамериканца, попавшего в высшую бейсбольную лигу США».
Киноафиша России 03:42
Общество
Актриса Анна Банщикова замечена в скандале с казаками в Геленджике
7 мая в сети было размещено видео, на котором зафиксирован конфликт между казачьим патрулём и актрисой сериала «Ищейка» Анной Банщиковой.
Бизнес-газета 04:04
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Происшествия
На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи
Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 06 мая в 03:59
Общество
В Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции
В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников, передают «Невские новости».
RT на русском 10:25
Общество
Власти Москвы перестанут генерировать пропуска по sms
В Москве с 12 мая отключат возможность оформлять по sms цифровые пропуска для передвижений по городу, передает «Интерфакс» слова руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко.
Ведомости 12:33
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Общество
Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
Общество
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц.
ТАСС 10:00
Шоу-бизнес
С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
Общество
Власти Петербурга готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что власти Петербурга готовится продлить режим самоизоляции до конца мая.
Piter.tv 10:51
Кино
Свежий взгляд на короля Артура: Netflix показал кадры из сериала «Проклятая»
Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры фэнтези-сериала «Проклятая», главным персонажем которого станет Нимуэ, будущая Владычица озера и одна из героинь легенды о короле Артуре.
Киноафиша России 03:54
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
Единоборства
Фергюсон и Гэтжи показали одинаковый вес перед боем на турнире UFC 249
RT на русском 10:55
Шоу-бизнес
Сыгравший Рона в «Гарри Поттере» Руперт Гринт стал отцом
В 2018 году Гринт признавался, что хотел бы стать отцом, однако, заявил, что в случае рождения сына, не назовет его Роном.
Слово и Дело вчера в 20:26
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Общество
Алиханов назвал критерии смягчения режима самоизоляции
Губернатор назвал критерии оценки эпидемиологической обстановки, по которым нужно принимать решения о смягчении режима самоизоляции и ограничительных мер.
Русский Запад 08:01
Футбол
Орешкин стал председателем совета директоров ПФК ЦСКА
Коммерсантъ 09:16
Общество
Попова определила порядок снятия ограничений
При снятии ограничений, утверждает Попова, будут оцениваться следующие показатели: темп прироста заболеваемости, то есть количество новых случаев инфицирования, свободный коечный фонд для госпитализации больныхCOVID-19, а также показатели охвата тестирования - для понимания, насколько широко инфекция распространена в разных регионах страны.
ТК Звезда 06 мая в 09:43
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия вчера в 10:02
Политика
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ.
РИА Новости 07:02
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Общество
Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома
Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 10:37
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картина о буднях летчиков-истребителей вышла на большие экраны в 1974 году и стала одной из самых кассовых кинолент, посвященных событиям Великой Отечественной войны.
Будущее России. Национальные проекты 06 мая в 05:35