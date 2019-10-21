Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСуд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
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Суд арестовал начальника участка компании «Сисим» после прорыва дамб

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Начальник участка золотодобывающего прииска «Сисим» арестован

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