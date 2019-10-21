Происшествия
RT на русскомСуд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском
Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
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Армия и оружие
Эрдоган пообещал предпринять шаги по Сирии после встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал «предпринять необходимые шаги» по Сирии, после того как встретится с российским президентом Владимиром Путиным 22 октября в Сочи.
РБК 15:38
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Газета.Ru 20:41
Технологии
Четки Ватикана взломали за 15 минут
Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей 07:00
Футбол
Эмери: «Арсенал» не заслуживал поражения в матче с «Шеффилд Юнайтед»
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подвёл итоги матча 9-го тура английской Премьер-лиги с "Шеффилд Юнайтед" (0:1).
Чемпионат 21:35
Игры
Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy
Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 выдал ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.
Игромания.ру 16:28
Политика
Трамп назвал Хиллари Клинтон и некоторых демократов больными
Президент США Дональд Трамп считает, что бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Хиллари Клинтон и часть ее сторонников являются психически нездоровыми людьми.
Газета.Ru 21:15
Экономика
Стариков заявил, что новый шаг Москвы по дедолларизации разозлит США
По мнению политолога Николая Старикова, новый шаг Москвы в рамках дедолларизации разозлит Вашингтон, и Штаты попытаются усилить давление на РФ.
ФАН 16:09
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском 13:56
Политика
Россия и Египет планируют возобновить авиасообщение
Псковское агентство информации 07:32
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru 20:30
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 11:10
Происшествия
В Подмосковье нашли тела предполагаемых жертв банды Олега Шишканова
В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела четырёх человек, предположительно, убитых в 2012 году преступной группировкой Олега Шишканова (Медведева), более известного как Шишкан.
RT на русском 17:36
Здоровье
Врачи рассказали, что помогает нормализовать давление без лекарств
Если давление начинает «скакать», нормализовать его, по мнению врачей, в первую очередь помогает специальный рацион из фруктов, круп и овощей, а также адекватная физическая активность.
MedikForum.ru 15:11
Политика
Почему Нетаньяху не смог сформировать правительство Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не может сформировать правительство, такая возможность будет предоставлена его политическому сопернику - Беньямину Ганцу из либерально-сионистской партии "Кахоль-Лаван".
Газета.Ru 19:31
Происшествия
На заводе в Орске отравились восемь человек
При проведении ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области восемь человек отравились, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Вести.Ru 19:44
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»
Gazeta.SPb 21:16
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»
В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
RT на русском 10:28
Шоу-бизнес
Вокалистка группы YUKO получила вид на жительство на Украине
Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на действия вокалистки группы YUKO.
RuNews24.ru 15:51
Общество
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Минимальный метраж квартиры-студии в российских городах-миллионниках в 2018 году составлял 12 квадратных метров, в 2019-м показатель снизился до 10 квадратных метров.
Lenta.ru 20:18
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию
Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
Ведомости 12:31
Футбол
Первушин назначен и.о. главного тренера «Тамбова»
Пресс-служба «Тамбова» объявила о назначении Сергея Первушина исполняющим обязанности наставника команды.
Soccer.ru 18:40
Спорт
В Париже представили логотип Олимпийских игр 2024 года
В понедельник, 21 октября, в Париже на фасаде знаменитого кинотеатра Grand Rex впервые вспыхнул логотип XXXIII Летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут во французской столице в 2024 году.
ТК Звезда 21:38
Технологии
Разработан чехол для смартфона из «человеческой кожи»
ToDay News Ufa 19:00
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства
79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
StarHit.ru 13:00
Футбол
Объявлена первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»
Газета.Ru 16:20
Единоборства
В Сочи после массовой драки на турнире по ММА полиция начала проверку
Полиция в Сочи начала проверку информации о массовой драке на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights Global 95.
МонаВиста 15:26