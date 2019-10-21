Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском

Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
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Арестованы все фигуранты дела о прорыве дамб на прииске в Красноярском крае

ДЕЛА.ru13:57

Гендиректора компании «Сисим» арестовали по делу о прорыве дамб

Коммерсантъ13:53

Гендиректор и горный мастер компании «Сисим» не признают вину в ЧП в Красноярском крае

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«Я прыгал по бревнам, как герой боевика»: рабочий чудом спасся при прорыве дамбы под Красноярском и вытащил еще двоих

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Гендиректор артели арестован по делу о прорыве дамб под Красноярском

RT на русском13:36

Гендиректора артели арестовали по делу о прорыве дамбы

РИА Новости13:41

Директора компании, которой принадлежат рудник в Щетинкино, арестовали на 2 месяца

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