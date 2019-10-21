Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.

Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском

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