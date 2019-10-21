Происшествия
RT на русскомСуд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском
Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
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Общество
СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
Стало известно российским СМИ, во сколько семье Анастасии Заворотнюк обходится ее лечение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:42
Армия и оружие
Курды закидали американских военных помидорами и камнями
Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город.
Lenta.ru 12:40
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 11:10
Экономика
В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Политика
Валерий Фадеев назначен главой СПЧ
Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.
Lenta.ru 13:56
Политика
Нацист Мосийчук обвинил премьера Украины в гомосексуализме
Бывший народный депутат Украины, радикал Мосийчук обвинил премьер-министра страны Гончарука в сексуальных домогательствах к сотрудникам.
ИА Новороссия 12:04
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 08:29
Политика
Япония отказала Поклонской в визе
Газета.Ru 12:00
Футбол
Роберт Бауэр: «Уровень российской Премьер-лиги выше, чем принято считать в Европе»
Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр рассказал о том, как он чувствует себя в команде, и оценил уровень футбола в РПЛ.
Sport24.ru 12:55
Экономика
Китай обогнал США по числу богачей
Lenta.ru 13:57
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 06:53
Экономика
Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских
Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.
РБК 14:31
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34
Экономика
Сбербанк рассказал о снижении ставки по ипотеке
Зампредправления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Газета.Ru 11:18
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Авто
Обновлённую Skoda Octavia рассекретили до премьеры
Внешность новой Skoda Octavia, премьера которой состоится 11 ноября в головном офисе чешской компании в Млада-Болеславе, рассекречена.
Автоновости дня 10:19
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой
Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
OAnews 13:06
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru 14:25
Политика
Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году
"Партнеры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году", - отметил министр по итогам переговоров со своей болгарской коллегой Екатериной Захариевой.
Российская газета 10:08
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%
Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.
РБК 14:17
Общество
Глава Минкульта Украины извинился перед Гонтаревой за песню о поджоге
Украинский министр культуры Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Нацбанка Валерией Гонтаревой за шуточную песню о поджоге её дома.
News.ru 08:54
Происшествия
В Якутске в подъезде дома нашли маленького ребенка
В Якутии следователи организовали проверку по факту обнаружения в подъезде дома в Якутске полуторогодовалого ребёнка.
Байкал Медиа Консалтинг 09:21
Шоу-бизнес
Фото Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в Сети
Фотографии знаменитой актрисы Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в сети Интернет.
ФАН 19 октября в 19:48