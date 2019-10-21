Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском

Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
Читать в источнике
Комментировать78

Подробнее о событии

Арестованы все фигуранты дела о прорыве дамб на прииске в Красноярском крае

ДЕЛА.ru13:57

Мера пресечения руководству компании ООО «Сисим»

7 канал Красноярск12:51

Гендиректора артели арестовали по делу о прорыве дамбы

РИА Новости13:41

Директора компании, которой принадлежат рудник в Щетинкино, арестовали на 2 месяца

НГС2413:37

Суд арестовал гендиректора артели по делу о прорыве дамбы

Московский Комсомолец13:31

Гендиректор и горный мастер компании «Сисим» не признают вину в ЧП в Красноярском крае

ТАСС10:13

Следствие: после ЧП на прииске, где прорвало дамбы, руководители пытались вывезти документы и системные блоки

КП - Красноярск09:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Происшествия

Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК

РБК 13:48
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости 14:07
Общество

СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк

Стало известно российским СМИ, во сколько семье Анастасии Заворотнюк обходится ее лечение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:42
Армия и оружие

Курды закидали американских военных помидорами и камнями

Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город.
Lenta.ru 12:40
Общество

Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 11:10
Экономика

В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк

Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Политика

Валерий Фадеев назначен главой СПЧ

Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.
Lenta.ru 13:56
Политика

Нацист Мосийчук обвинил премьера Украины в гомосексуализме

Бывший народный депутат Украины, радикал Мосийчук обвинил премьер-министра страны Гончарука в сексуальных домогательствах к сотрудникам.
ИА Новороссия 12:04
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Газета.Ru вчера в 08:29
Политика

Япония отказала Поклонской в визе

Газета.Ru 12:00
Армия и оружие

Минобороны отреагировало на второй сбой на испытаниях ядерной триады

Lenta.ru 14:18
Футбол

Роберт Бауэр: «Уровень российской Премьер-лиги выше, чем принято считать в Европе»

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр рассказал о том, как он чувствует себя в команде, и оценил уровень футбола в РПЛ.
Sport24.ru 12:55
Экономика

Китай обогнал США по числу богачей

Lenta.ru 13:57
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 06:53
Экономика

Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских

Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.
РБК 14:31
Политика

Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»

Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34
Экономика

Сбербанк рассказал о снижении ставки по ипотеке

Зампредправления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Газета.Ru 11:18
Происшествия

Число жертв беспорядков в Чили возросло до 10 человек

REGNUM 02:18
Политика

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Фигурное катание

Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

Газета.Ru 02:35
Авто

Обновлённую Skoda Octavia рассекретили до премьеры

Внешность новой Skoda Octavia, премьера которой состоится 11 ноября в головном офисе чешской компании в Млада-Болеславе, рассекречена.
Автоновости дня 10:19
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой

Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
OAnews 13:06
Происшествия

Арестован подозреваемый в поджоге дома в Ростове

Известия 14:23
Кино

Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»

Newstracker.ru 14:25
Политика

Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году

"Партнеры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году", - отметил министр по итогам переговоров со своей болгарской коллегой Екатериной Захариевой.
Российская газета 10:08
Экономика

Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.
РБК 14:17
Общество

Глава Минкульта Украины извинился перед Гонтаревой за песню о поджоге

Украинский министр культуры Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Нацбанка Валерией Гонтаревой за шуточную песню о поджоге её дома.
News.ru 08:54
Происшествия

В Якутске в подъезде дома нашли маленького ребенка

В Якутии следователи организовали проверку по факту обнаружения в подъезде дома в Якутске полуторогодовалого ребёнка.
Байкал Медиа Консалтинг 09:21
Шоу-бизнес

Фото Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в Сети

Фотографии знаменитой актрисы Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в сети Интернет.
ФАН 19 октября в 19:48
ещё по теме
Главное