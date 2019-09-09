Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

Басманный суд арестовал до 6 ноября Бахыта Карабалаева, напавшего на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, передает корреспондент РИА Новости. Следователь просил арестовать обвиняемого на 1 месяц и 30 суток. Прокурор полностью поддержал ходатайство.
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Суд арестовал напавшего на Памфилову

ТАСС12:18

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

РИА Новости12:06

Суд в Москве арестовал до ноября обвиняемого в нападении на Памфилову

Интерфакс12:07

Суд арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на главу ЦИК Э.Памфилову

Агентство Москва12:00

Суд арестовал обвиняемого в нападении на дом главы ЦИК

РАПСИ12:04

Суд арестовал напавшего на Памфилову

РБК12:11

Суд в Москве арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

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