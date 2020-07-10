Басманный суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, он будет находиться под стражей до 9 сентября. Арест главы региона объяснили тем, у его есть связи с высокопоставленными силовиками.

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Футбол Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых. 1

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Общество Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12 Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга». 103

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Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,9K

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