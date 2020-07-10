Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал обвиняемого в организации убийств губернатора Фургала
Басманный суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, он будет находиться под стражей до 9 сентября. Арест главы региона объяснили тем, у его есть связи с высокопоставленными силовиками.
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Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета вчера в 03:38
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море
Популярный певец Сергей Лазарев не стал исключением. Компанию ему составил Алекс Малиновский.
Что происходит 08 июля в 05:07
Экономика
США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
REGNUM вчера в 17:32
Общество
Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков
Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
Шоу-бизнес
Влад Соколовский устроил новой девушке веселый день рождения
Больше снимков опубликовала подруга Сурковой. Влад Соколовский постарался, чтобы этот день для Ангелины стал особенным.
Lisa.ru вчера в 06:15
Происшествия
Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Новосибирской области
Два человека погибли и пять пострадали в результате ДТП в Новосибирской области.
РБК вчера в 23:46
Авто
В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada
В июле на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ», началось производство внедорожников Niva под маркой Lada.
Известия вчера в 05:49
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета 09 июля в 23:02
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых.
Газета.Ru вчера в 15:28
Общество
Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года
До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
КП - Казань вчера в 12:39
Общество
В США зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19
За последние сутки число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло рекордно высокого показателя, превысив отметку в 67 тыс. человек.
РБК вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным
Вечерняя Москва вчера в 13:58
Политика
Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами
Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия вчера в 14:27
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 09 июля в 04:51
Политика
Лавров: Киев в контактной группе дезавуировал достигнутые в Берлине договоренности
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак направил послание коллегам по "нормандскому формату" относительно дезавуирования Украиной договоренностей, достигнутых на встрече политических советников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Берлине.
ТАСС вчера в 06:39
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru 09 июля в 07:07
Общество
Россиянин Евгений Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях
В США присяжные признали российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях.
Вести.Ru вчера в 21:01
Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском вчера в 10:48
Фигурное катание
Глейхенгауз показал фрагмент новой произвольной программы Косторной
Чемпионат вчера в 15:42
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Футбол
Слуцкий вспомнил о работе в сборной России
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о проблемах, с которым столкнулся во время работы в сборной России, передает "Матч Премьер".
Газета.Ru вчера в 17:20
Политика
Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не желает выхода государства из НАТО, но ждет от других стран-членов альянса «справедливого» финансового участия в жизни организации.
ТК Звезда вчера в 22:59
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском вчера в 06:21
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Технологии
В Amazon опровергли данные об удалении с устройств работников TikTok
Американская компания Amazon не обязывала своих сотрудников удалять с мобильных устройств китайское приложение TikTok по соображениям безопасности.
ТАСС вчера в 17:22
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27