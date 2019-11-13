Алексей Вересов, обвиняемый по делу об экстремизме и угрозах судье Мосгорсуда, заключен под стражу сроком на два месяца. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. Под стражей обвиняемому придется пробыть до 11 января 2020 года.

Экономика Курс Bitcoin опустился ниже отметки в $8800 Утром 11 ноября среднерыночный курс Bitcoin упал до $8800, полностью погасив вчерашний рост на 4%. Сейчас монета торгуется на отметке в $8780.

Политика Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше "Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.

Общество Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.

Происшествия Обвиняемого в убийстве доцента уволили из СПбГУ за аморальный поступок Обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко доцента Олега Соколова уволили из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Теннис Даниил Медведев уступил Надалю в матче Итогового турнира АТР Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.

Футбол «Краснодар» интересуется полузащитником «Бешикташа» Футбольный клуб "Краснодар" заинтересован в приобретении полузащитника турецкого "Бешикташа" Огузхана Озьякупа, сообщает sporx.com.

Общество Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress "За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Общество Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.

Футбол Бернарду Силва дисквалифицирован на 1 матч за расизм Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на 1 матч за «расистский» твит в отношении партнёра по команде Бенжамена Менди, сообщает журналист The Mirror Дэвид МакДоннелл.

Общество В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.

Политика Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Культура Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.

Происшествия В Псковской области проверят видео о обматерившим полицию чиновником Управление МВД Псковской области начали проверку начали проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.

Космос Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.

Хоккей Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса» Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.

Шоу-бизнес Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха» Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова высказалась в поддержку грудного вскармливания Модель Анастасия Решетова поговорила о грудном вскармливании на своей странице в Instagram.

Политика Почти 40 тыс. жителей ЛНР получили российские паспорта Почти 40 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) уже получили паспорта Российской Федерации.

Футбол Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.

Политика Во Франции объяснили слова Макрона о «смерти мозга НАТО» Президент Франции Эммануэль Макрон на самом деле не имел в виду «смерть» НАТО, когда критиковал альянс.