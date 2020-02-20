Происшествия

РБКРБКСуд арестовал обвиняемую в получении взятки экс-помощницу Дворковича

О предъявлении обвинений Алексеевой стало известно вечером 20 февраля. Ее обвинили в получении взятки туристическими путевками общей стоимостью 4 млн руб.
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Экс-помощница Дворковича арестована по делу о получении взяток на 4 млн руб

Коммерсантъ11:39

Суд арестовал экс-помощницу зампреда правительства по делу о взятке

RT на русском12:30

Бывшая помощница вице-премьера арестована по делу о взятках в виде турпутевок

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Бывшую помощницу вице-премьера обвинили в получении взятки

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Суд арестовал обвиняемую в получении взятки экс-помощницу Дворковича

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Суд арестовал бывшую помощницу Дворковича за взятку

Московский Комсомолец12:42

Источник: дело против Алексеевой связано с лоббированием интересов фармкомпаний

ТАСС12:45
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Армия и оружие

Россия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

Известия 09:35
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
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Происшествия

На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя

Российская газета 13:36
Экономика

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 11:57
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости вчера в 20:36
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Общество

Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
РИА Новости 06:39
Биатлон

Биатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМ

Сборная Норвегии по биатлону победила в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Италии, российская команда финишировала на седьмом месте.
РИА Новости 09:56
Политика

Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
RT на русском 12:44
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Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
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Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU вчера в 03:08
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ 10:45
Шоу-бизнес

Сергей Соседов: «Отношения Пугачевой и Галкина построены на юморе»

Сергей Соседов высказал мнение, что отношения между Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным построены на юморе.
Дни24 11:44
Общество

Путин пообщался с людьми в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 06:45
Общество

Суд оставил замначальника Генштаба Арсланова под стражей

Решение 235 гарнизонного военного суда об аресте до 7 апреля по делу о хищениях на 6,7 млрд руб. признано законным.
Коммерсантъ 13:04
Происшествия

Протестующие в Новых Санжарах грозят сжечь санаторий, где разместят украинцев из Уханя

На некоторых автобусах разбиты окна. Беснующаяся толпа грозит ночью сжечь санаторий, в котором будут размещаться люди.
Новостной фронт 12:59
Общество

Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:13
Общество

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
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Общество

Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб

РИА Новости 10:57
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске

По предварительным данным, певица Ольга Бузова захотела прыгнуть в толпу со сцены, но ее никто не поймал.
Gazeta.SPb 17 февраля в 16:47
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Происшествия

Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

BFM.ru 01:16
Энергетика

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
Общество

Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию

В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.
РИА Новости 12:16
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые кардинально поменяла имидж

Певица всегда предпочитала прически с открытым лбом — пышные локоны или идеально гладкие пряди.
Pravda.Ru 07:56
Политика

Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Lenta.ru 04:12
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
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