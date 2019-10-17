Происшествия
Газета.RuВ Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери
В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
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Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной
Европейско-Азиатские новости06:00
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В Минздраве назвали число российских алкоголиков
Выяснилось, что по состоянию на 2017-й год в России насчитывалось порядка 1,3 миллиона человек, страдающих от алкогольной зависимости.
Newvz.ru 04:09
Политика
Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ведомости 05:49
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий вчера в 15:55
Происшествия
СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве
РИА Новости вчера в 03:33
Происшествия
Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки
Щеглова обвиняла главреда в том, что в ночь на 27 сентября он изнасиловал ее в редакции газеты, где несколько журналистов праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс».
Lenta.ru 06:23
Авто
Компания Skoda показала новую Skoda Octavia
Skoda Octavia нового поколения, дебют которой намечен на 11 ноября, до сих пор была раскрыта только на шпионских снимках, да и то – только в камуфляже.
Автоновости дня 04:20
Транспорт
Генпрокуратура начала проверку «Победы» из-за роста тарифов
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании «Победа» после информации о том, что билеты перевозчика на рейсы из-за рубежа в Россию подорожают в среднем на €25 (40%), сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Коммерсантъ 07:07
Политика
МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске.
REGNUM 04:19
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Армия и оружие
Нацики обстреляли блокпост ВСУ: двое военнослужащих ранены
Два ВСУшника получили ранения в результате обстрела националистами блокпоста в Золотом-4.
Новостной фронт 07:07
Общество
Госдума случайно добавила бизнесу налогов на миллиарды рублей
Принятые депутатами Госдумы и подписанные главой государства поправки к Налоговому кодексу позволят взимать с бизнеса дополнительные налоги на сотни миллиардов и триллионы рублей, сообщает «Коммерсантъ».
Наша версия 05:43
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки
Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.
Рамблер вчера в 15:07
Политика
Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск может отказаться от создания Союзного государства с Россией, если общество посчитает соответствующее соглашение нецелесообразным.
РБК 03:35
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Политика
Медведев призвал правительство не засорять русский язык
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал коллег за использование англицизмов и призвал не коверкать русский язык.
Lenta.ru 06:59
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия 15 октября в 22:40
Хоккей
Тарасенко оперся на кресло Трампа во время фотосъемки в Белом доме
Газета.Ru вчера в 13:12
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Кино
«Джокер» снова возглавил российский прокат
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 14 октября в 04:23
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Вести.Ru 06:07
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
RT на русском 07:07
Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция разбомбила собственный склад в Сирии
Авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по собственному складу боеприпасов в Сирии, сообщил представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс.
Взгляд.ру вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Ягудин показал трогательное фото с Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурном катанию, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин опубликовал фотографию со своей женой Татьяной Тотьмяниной, которая находится в одной из столичных больниц.
РЕН ТВ вчера в 09:59
Общество
В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже
В Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.
RT на русском 02:28
Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли рассекретили пол третьего ребенка
Ранее звездная пара стала счастливыми родителями девочек Джеймс и Инес.
Московский Комсомолец 04:40