В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери

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