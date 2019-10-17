Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери

В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
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Убийц Ксении Каторгиной арестовали на два месяца

66.ru06:06

Фигуранты дела об убийстве девушки в Екатеринбурге признали вину частично

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Znak.com06:51

Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной

Европейско-Азиатские новости06:00

«Могу сделать вам ребенка»: обвиняемый в убийстве молодой мамы в Екатеринбурге оскорбил ее семью на суде

КП - Екатеринбург06:40

«Могу ребенка сделать!» Обвиняемый в убийстве девушки, продававшей авто, предложил компенсацию

URA.Ru06:40

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

RT на русском06:13
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В Минздраве назвали число российских алкоголиков

Выяснилось, что по состоянию на 2017-й год в России насчитывалось порядка 1,3 миллиона человек, страдающих от алкогольной зависимости.
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Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Суть событий вчера в 15:55
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СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

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Авто

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Skoda Octavia нового поколения, дебют которой намечен на 11 ноября, до сих пор была раскрыта только на шпионских снимках, да и то – только в камуфляже.
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МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске.
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Общество

Брат Нурмагомедова опроверг причастность его семьи к избиению Мирзаева

Pravda.Ru 06:45
Армия и оружие

Нацики обстреляли блокпост ВСУ: двое военнослужащих ранены

Два ВСУшника получили ранения в результате обстрела националистами блокпоста в Золотом-4.
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Общество

Госдума случайно добавила бизнесу налогов на миллиарды рублей

Принятые депутатами Госдумы и подписанные главой государства поправки к Налоговому кодексу позволят взимать с бизнеса дополнительные налоги на сотни миллиардов и триллионы рублей, сообщает «Коммерсантъ».
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Шоу-бизнес

Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки

Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск может отказаться от создания Союзного государства с Россией, если общество посчитает соответствующее соглашение нецелесообразным.
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Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Происшествия

СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
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Медведев призвал правительство не засорять русский язык

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал коллег за использование англицизмов и призвал не коверкать русский язык.
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В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»

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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

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Газета.Ru вчера в 13:12
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На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
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«Джокер» снова возглавил российский прокат

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
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Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
RT на русском 07:07
Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция разбомбила собственный склад в Сирии

Авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по собственному складу боеприпасов в Сирии, сообщил представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс.
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Олимпийский чемпион по фигурном катанию, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин опубликовал фотографию со своей женой Татьяной Тотьмяниной, которая находится в одной из столичных больниц.
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В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже

В Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.
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Шоу-бизнес

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли рассекретили пол третьего ребенка

Ранее звездная пара стала счастливыми родителями девочек Джеймс и Инес.
Московский Комсомолец 04:40
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