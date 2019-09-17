Политика
Pravda.RuОдин из главных активов Порошенко арестован судом
Бывший соратник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 19:20, Вашингтон
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 19:20, Вашингтон
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В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе
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Копия Bugatti Veyron оказалась в 20 раз дешевле оригинала
Как сообщает издание «Motor.ru», во Флориде на продажу выставлен своеобразный аналог гиперкара Bugatti Veyron по цене 125 тыс. долларов.
Тарантас Ньюс 09:05
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Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp
Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.
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Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
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Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.
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В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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СМИ: Disney хочет снять новый фильм по Assassin’s Creed
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Российская армия впервые использовала «Палантин»
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В Москве суд приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии
В Москве актер Павел Устинов получил 3,5 года колонии общего режима.
Восток-Медиа вчера в 13:34
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Ибрагимович оформил хет-трик и установил рекорд «Лос-Анджелес Гэлакси»
Швед оформил хет-трик, и на его счету в чемпионате стало уже 26 забитых мячей. Благодаря этому форвард побил рекорд клуба по голам за сезон.
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Появилась информация о первом кроссовере Ferrari
Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.
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Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
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Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений
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Звезда эстрады Татьяна Буланова призналась, что никак не может избавиться от бывшего мужа.
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В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
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Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
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Сбитый режим дня уравнял день и ночь по эффективности вакцинации мышей
Канадские ученые выяснили, что эффективность вакцинации у мышей зависит от суточных ритмов в их Т-лимфоцитах.
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Официальное изображение Huawei Mate 30 Pro в высоком разрешении
Huawei Mate 30 RS Porsche Design удивил дизайном Известный сетевой информатор Эван Блэсс (Evan Blass), который опубликовал официальный рендер нового флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, теперь также предлагает вашему внимание первое изображение Huawei Mate 30 RS Porsche Design.
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Японский псевдоспутник совершил первый полет
Rusargument вчера в 18:41
Армия и оружие
В России стартовали крупнейшие стратегические учения «Центр-2019»
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Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 15 сентября в 06:31
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Избранные депутаты Мосгордумы принесли присягу и вступили в должность
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Африканский автопроизводитель представил первую модель
Южноафриканская компания Mureza Auto представила свою первую модель.
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«Валенсия» с Черышевым обыграла «Челси» в ЛЧ, «Аякс» разгромил «Лилль»
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимал «Валенсию».
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В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
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Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт через «Сбербанк Онлайн»
Клиенты Сбербанка теперь могут переводить деньги с кредитной карты на дебетовую в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", говорится в сообщении кредитной организации.
Банки.ру 02:50
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Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям руководителя офиса главы государства Андрея Богдана.
Газета.Ru 07:07
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
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