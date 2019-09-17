Политика
ТАСССуд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:45, Вашингтон
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:45, Вашингтон
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CNN: у США есть данные о причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ
Соединённые Штаты располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.
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ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
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Суд разрешил провести ещё 47 обысков по делу об отмывании денег в ФБК
Басманный суд Москвы разрешил проведение 47 новых обысков по делу об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
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Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
На сайте издания «Православие и мир» 17 сентября было опубликовано открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
АН Между строк 13:57
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
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Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре
Напомним: ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что на встрече Владимира Путина с президентами Турции и Ирана в Анкаре, где пройдет трехсторонний саммит по Сирии, может быть затронута тема совершенных в субботу атак на объекты саудовской нефтеперерабатывающей компании Saudi Aramco.
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Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
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Facebook запретил рекламу фильма «Маленькие чудовища» в России
Социальная сеть Facebook запретила к показу рекламные ролики фильма «Маленькие чудовища», в том числе, и в принадлежащем ей приложении Instagram, для жителей России.
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Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
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Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
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Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
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Тело народного артиста Юрия Колычева найдено в его квартире
Lenta.ru вчера в 05:37
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Певица Анна Седокова рассказала о проблемах со здоровьем
Певица и телеведущая Анна Седокова в Instagram призналась, что страдает крапивницей.
РИА Новости 05:16
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В США седьмой человек умер из-за заболевания среди вейперов
В США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа, сообщает окружное отделение министерства здравоохранения.
РИА Новости 12:17
Общество
Гороскоп на 15 сентября: Рыбам удастся воплотить задуманное
Тельцам звезды рекомендуют проанализировать произошедшие с ними в сентябре события: важно отметить, что не удалось сделать из запланированного.
Primpress.ru 14 сентября в 18:30
Происшествия
Госдума может расширить права задержанных на телефонные звонки
Согласно законопроекту, задержанный имеет право позвонить близкому родственнику или близкому лицу.
Газета.Ru 13:44
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В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
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Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.
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Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
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Экономика
В Московской области в течение двух лет появятся два платных моста
Коваленко добавил, что платные мосты через железную дорогу планируется начать строить в 2020 году в Шатуре, Ступине и Сергиевом Посаде.
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Стартовали предзаказы на Nokia 7.2
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Законопроект, предусматривающий новые правила оформления заявления на отдых, был внесён в Госдуму в конце июня и должен был вступить в силу с 1 октября, однако документ до сих пор не прошел первое чтение.
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Авто
На заводе Haval в Тульской области выпустили первые Haval F7x
На заводе Haval в Тульской области началось серийное производство нового купе-кроссовера Haval F7x.
Автоновости дня вчера в 07:43
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Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»
Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства.
РБК 13:54
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Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА
Рамблер вчера в 15:32