Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.

Суд арестовал один из главных активов Порошенко

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