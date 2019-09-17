Политика
ТАСССуд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:43, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:43, Вашингтон
Культура
Скончался народный артист России Валерий Успенский
Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова была замечена на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова
В Москве был открыт первый дом моды дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат. На открытии бутика была замечена Ольга Бузова.
OAnews 06:54
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Культура
Канал «2×2» выпустил мультсериал, где в одной из серий убивают Алексея Тотального
По сюжету серии герой сериала Александр Бурдашев попадает в 2025 год вместе с Леондом Якубовичем, Вангой и осьминогом Паулем, чтобы «спасти Россию» от «самого жуткого президента страны Алексея Тотального».
Snob.ru 08:19
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Авто
Вышло новое поколение Toyota Corolla для авторынка Японии
Седан Toyota Corolla Axio и универсал Corolla Fielder, созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris, вернулись к прежнему формату.
Автоновости дня 04:55
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему противопоказано оперировать Заворотнюк
iReactor 14 сентября в 09:38
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Энергетика
Лимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину
Ruposters.ru вчера в 07:03
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 10:11
Политика
Россия и Китай договорились вместе исследовать Луну
«Россия и Китай намерены исследовать поверхность Луны, заниматься вопросами дальнего космоса, создать объединенный центр данных на материалах таких экспедиций», — пояснил Медведев.
Известия 09:25
Политика
Аксенов призвал оставить историкам вопрос двойного названия Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов высказался об идее присвоения полуострову второго названия Таврида.
Российская газета 11:34
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 10:21
Политика
Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.
RT на русском 08:36
Шоу-бизнес
Семья Юлии Началовой вступила в права наследства
Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
OAnews 01:47
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Хоккей
Талисманом Олимпиады-2022 в Пекине стала панда
Ведомости 11:20