Политика
ТАСССуд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Политика
Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.
RT на русском 08:36
Политика
Самолет МС-21 совершил первый международный полет
Первый международный перелет российского пассажирского самолета МС-21-300 прошел успешно, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Иркут".
Российская газета вчера в 09:06
Футбол
Кадыров одобрил решение «Зенита» по Кокорину
Rambler News Service 08:45
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Авто
Red Bull попросила FIA проверить мотор Ferrari
Motorsport.com Russia 04:42
Энергетика
Лимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину
Ruposters.ru вчера в 07:03
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании женщины-врача
Правоохранителям удалось задержать мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, которая шла на вызов к пациенту.
ТАСС 07:52
Происшествия
В Кировской области девушка погибла при падении телефона в ванну
RT на русском 07:28
Энергетика
Белоруссия начала обсуждать поставки нефти из Казахстана
Минск обсуждает с Нур-Султаном поставки нефти из Казахстана по трубе и железной дороге, заявил замглавы белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
Взгляд.ру 09:10
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Вечерняя Москва вчера в 06:38
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
RT на русском 10:00
Политика
За год ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России
Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал о борьбе с экстремизмом и незаконными формированиями в России.
Rusvesna.su 04:20
Общество
Галкин поддержал осужденного за травму омоновца актера Устинова
Телеведущий и актер Максим Галкин выступил в поддержку коллеги Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции в Москве 3 августа.
РБК 04:21
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
ВМС США признали, что опубликованные в интернете видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные.
РИА Новости 08:25
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Культура
«Зачарованные» вновь объединятся и появятся в другом сериале в роли сестер
Милано и Комбс играли в сериале «Зачарованные» Фиби и Пайпер Холливелл — двух сестер магической Силы Трех.
Playboyrussia.com 04:46
Наука
10 технологий, вдохновленных природой
Комары и хирургические иглы Японские ученые воспользовались решениями, реализованными в хоботке живого комара, чтобы сделать иглу для шприца, которая бы причиняла коже и другим тканям пациента минимальный вред.
Популярная механика 07:20
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика
Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков регионы, оказать помощь быстро и эффективно с учетом наступающих холодов.
РИА Новости 09:52
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается
По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя
В правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
RT на русском вчера в 23:52
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Политика
Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
Интерфакс 08:18
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета вчера в 11:37
Экономика
«Рособоронэкспорт» назвал объём экспорта средств ПВО и РЭБ с 2000 года
«Благодаря комплексному подходу и максимально высокой адаптивности российских предложений с 2000 года «Рособоронэкспортом» поставлено в другие страны российских средств ПВО и РЭБ на сумму свыше $25 млрд, причём за последние 10 лет объём российского экспорта в этом сегменте вырос в четыре-пять раз», — заявил Михеев.
RT на русском 09:22
Политика
Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к британским изданиям The Times и The Telegraph, а также американской The Nation, сообщается на сайте суда.
Коммерсантъ 07:21