Печерский суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко и является одним из основных его предприятий.

Суд арестовал один из основных активов Порошенко

Происшествия ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.

Игры Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.

Космос Астрономы выяснили, что за объект врезался в Юпитер месяц назад Международная команда астрономов сумела определить тип и размеры космического объекта, который в августе 2019 года врезался в Юпитер и спровоцировал мощный взрыв.

Здоровье Врачи назвали игнорируемые больными признаки рака Основной сложностью диагностики рака крови являются неясные симптомы, которые больные часто принимают за обычную простуду.

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Кино Начались съемки нового фильма по игре Mortal Kombat О старте съемок новой экранизации популярного файтинга Mortal Kombat официально объявил сценарист картины Грег Руссо.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни Певица призналась в Instagram, что последние три недели просыпается от жуткого зуда.

Армия и оружие Началась сборка первого бомбардировщика В-21 Выпуск самолёта стартовал на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл штата Калифорния. Там же ранее собирали бомбардировщики B-2 Spirit.

Политика Проигравший выборы единоросс Метельский может стать советником Собянина Секретарь московского отделения «Единой России» (ЕР), проигравший выборы в Мосгордуму, Андрей Метельский может стать советником мэра Москвы Сергея Собянина.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Происшествия Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.

Политика Меркель: аннексии Крыма в 2014 году не было В Европе укрепляется тенденция к переоценке событий, которые произошли в Крыму весной 2014 года.

Политика Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.

Армия и оружие США считают, что саудовские НПЗ атаковали с территории Ирана США считают, что нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с территории Ирана крылатыми ракетами, в настоящее время Вашингтон собирает доказательства, которые намерен представить на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного чиновника США.

Гаджеты Фиолетовый Huawei Mate 30 Pro на реальном фото Huawei Mate 30 Pro оснащен батареей емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной (40 Вт) и беспроводной быстрой зарядки (27 Вт).

Политика Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Футбол Лион — Зенит 0:0 (1-й тайм) Тренерские штабы «Лиона» и питерского «Зенита» огласили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Политика Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.