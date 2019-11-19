Происшествия
REGNUMСуд арестовал охранника Амурского колледжа, где произошла стрельба
Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», охранявшей Амурский строительный колледж, арестован на два месяца до 14 января 2020 года, пишет РИА-Новости.
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с чего всё началось
Охранник Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Олег Ермолов, пропустивший в учебное заведение вооруженного студента, по решению Благовещенского городского суда взят под стражу на два месяца, сообщил корреспондент "Интерфакс" из зала суда.Интерфаксвчера в 19:40
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Охранника амурского колледжа, где произошла стрельба, арестовали на два месяца
ИА Порт Амурвчера в 20:08
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