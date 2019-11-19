Охранник Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Олег Ермолов, пропустивший в учебное заведение вооруженного студента, по решению Благовещенского городского суда взят под стражу на два месяца, сообщил корреспондент "Интерфакс" из зала суда.

с чего всё началось

Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», охранявшей Амурский строительный колледж, арестован на два месяца до 14 января 2020 года, пишет РИА-Новости.

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