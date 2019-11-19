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ИзвестияОхранника поместили под стражу после стрельбы в колледже Благовещенска
Благовещенский городской суд заключил под стражу сотрудника частного охранного предприятия «Сириус-А» Олега Ермолова, который охранял местный колледж, где студент устроил стрельбу 14 ноября. Отмечается, что мужчина был арестован на два месяца, до 14 января 2020 года.
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Охранника амурского колледжа, где произошла стрельба, арестовали на два месяца
ИА Порт Амурвчера в 20:08
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