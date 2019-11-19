Происшествия
КоммерсантъСуд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска
Охранник Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Олег Ермолов, где студент устроил стрельбу, по решению Благовещенского городского суда взят под стражу на два месяца, передает «Интерфакс».
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Охранника амурского колледжа, где произошла стрельба, арестовали на два месяца
ИА Порт Амурвчера в 20:08
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