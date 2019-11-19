Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСуд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска

Охранник Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Олег Ермолов, где студент устроил стрельбу, по решению Благовещенского городского суда взят под стражу на два месяца, передает «Интерфакс».
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Уточняется, что пассажиры и водитель «Мицубиси» находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из пострадавших лишился руки.
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