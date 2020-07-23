Общество
Evo-rus.comСуд арестовал оппозиционера Крашенинникова на семь суток
По решению суда, оппозиционер проведет под арестом 7 суток. Данная информация поступила от его адвоката Алексея Бушмакова.
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Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова на семь суток за неуважение к власти
Znak.comвчера в 09:14
Суд в Екатеринбурге арестовал на 7 суток политолога Крашенинникова за пост о Конституционном суде
Новая газетавчера в 09:36
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Политика
ЦИК определится с проведением трёхдневных выборов в сентябре 2020 года
Учитывая, что Единый день голосования состоится 13 сентября, выборы могут начаться 11 сентября.
REGNUM вчера в 23:56
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
На субботу, 25 июля, в Хабаровске анонсирована очередная массовая акция.
Коммерсантъ 03:22
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет вчера в 07:53
Футбол
«Ахмат» и «Рубин» поддерживали расширение РПЛ до 18 клубов
Вылетевшие клубы "Крылья Советов" и "Оренбург" выступили с инициативой, но в голосовании участия не принимали. (Игорь Рабинер) Изначально в повестке дня не было вопроса о расширении лиги, инициатором его рассмотрения стал глава РПЛ Сергей Прядкин.
Спорт-Экспресс вчера в 06:25
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»
Банк России отозвал лицензию у банка «Невастройинвест» (зарегистрирован в Санкт-Петербурге), сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 02:51
Происшествия
Суд решил арестовать главу Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова за вождение без прав
Напомним, что глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков был лишен водительских прав в середине июня этого года по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Банкфакс 01:24
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
Общество
Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом
"Валентина Ивановна, вы абсолютно правильно сказали, что расслабляться нельзя, вирус повсюду", - сказала Нарусова, обращаясь к председателю Совфеда Валентине Матвиенко.
РИА Новости 03:21
Политика
Катастрофу в США в ближайшее время спрогнозировал нобелевский лауреат
Президент Трамп не может справиться с масштабным кризисом, который породила пандемия.
РИА ОмскПресс вчера в 22:31
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Общество
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ вчера в 11:21
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Путешествия
Крым принял первый миллион туристов
REGNUM 02:41
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ 22 июля в 06:08
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
Известия вчера в 22:28
Происшествия
Под Омском нашли тела убитых год назад женщины и ее дочери
В лесу в Омской области нашли останки женщины и девочки-подростка, убитых их мужем и отцом в Калачинске более года назад.
РБК 02:37
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Политика
РБК сообщил об уходе Карелина из Госдумы и пяти сенаторов из Совфеда
Трехкратный олимпийский чемпион по классической борьбе Александр Карелин покинет Госдуму после единого дня голосования в сентябре, сообщает РБК.
Daily Storm вчера в 02:45
Общество
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru вчера в 12:43
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Здоровье
В Челябинской области за сутки выявлено 134 случая коронавируса
В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 134 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 129).
Урал-пресс-информ 02:23
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на алтайской трассе
Аргументы и Факты - Алтай 00:00
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета 22 июля в 12:09
Шоу-бизнес
Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа
Между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом все еще ведется судебный процесс.
CT news вчера в 14:53
Финансы
Курс евро превысил 83 рубля впервые с 4 мая
Курс европейской валюты оказался выше 83 рублей на открытии торгов Московской биржи. Такого показателя он достиг впервые с 4 мая.
BFM.ru 03:09
Армия и оружие
Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США
Хасан Абдул Атра рассказал журналистам, что его группировка участвовала в провокациях против сирийской армии, чтобы США могли нанести авиаудары.
Коммерсантъ вчера в 23:05