Суд арестовал оппозиционера Крашенинникова на семь суток
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По решению суда, оппозиционер проведет под арестом 7 суток. Данная информация поступила от его адвоката Алексея Бушмакова.В источнике
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Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова на семь суток за неуважение к власти
Znak.comвчера в 09:14
Суд в Екатеринбурге арестовал на 7 суток политолога Крашенинникова за пост о Конституционном суде
Новая газетавчера в 09:36