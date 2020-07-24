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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Суд арестовал оппозиционера Крашенинникова на семь суток

По решению суда, оппозиционер проведет под арестом 7 суток. Данная информация поступила от его адвоката Алексея Бушмакова.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: четверг, 23 июля

Интерфаксвчера в 13:30
Екатеринбург Онлайн

Федор Крашенинников прокомментировал свой арест за пост в Telegram

Екатеринбург Онлайнвчера в 11:31
Znak.com

Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова на семь суток за неуважение к власти

Znak.comвчера в 09:14
Новая газета

Суд в Екатеринбурге арестовал на 7 суток политолога Крашенинникова за пост о Конституционном суде

Новая газетавчера в 09:36
66.ru

Политолога Федора Крашенинникова арестовали за «неуважение к власти»

66.ruвчера в 09:23
Ведомости

Суд арестовал бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова

Ведомостивчера в 09:43
URA.Ru

Екатеринбургский оппозиционер Крашенинников арестован на 7 суток

URA.Ruвчера в 09:15

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости18:18
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Генсек ООН призывает полностью соблюдать договоренности по Донбассу

Генсек ООН призывает стороны конфликта на Украине полностью соблюдать договоренности, достигнутые контактной группой в среду, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
РИА Новости21:19

«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался

«Подопытным» в столь любопытном эксперименте стал новый УАЗ «Патриот» в максимальной комплектации за 1 370 000 рублей, который в итоге оказался разобранным в буквальном смысле «до винтика».
Автоновости дня17:05
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