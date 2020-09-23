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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Суд в Новосибирске арестовал основателя Церкви последнего завета

Центральный райсуд Новосибирска на два месяца, до 22 ноября, отправил в СИЗО основателя Церкви последнего завета Сергея Торопа, более известного как Виссарион.В источнике
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НГС

Суд арестовал главу секты Виссариона на два месяца

НГС00:33
Новая Сибирь

Новосибирский суд отправил в СИЗО лидера Красноярских сектантов Виссариона

Новая Сибирь01:09
Эхо Москвы

Суд арестовал руководителей так называемой «Церкви последнего завета»

Эхо Москвы02:02
Московский Комсомолец Новосибирск

Виссариона и его подельников арестовали на два месяца

Московский Комсомолец Новосибирск01:27
ТАСС

В Новосибирске арестовали основателя и двух руководителей «Церкви последнего завета»

ТАСС00:04
КП - Новосибирск

Лже-Христа Виссариона и его помощников арестовали в Новосибирске, несмотря на их пламенные речи в суде

КП - Новосибирск00:31
Сиб.фм

Виссарион обвинил своих обвинителей в «психическом нездоровье»

Сиб.фм01:00

Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховке из-за санкций

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) не будет предоставлять страховое покрытие для судов, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом сказано в циркуляре клубов, находящихся в группе.
Газета.Ru00:14
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
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