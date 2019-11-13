Происшествия

РБКРБКСуд арестовал первого фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Вересова, обвиняемого по делу об экстремизме и угрозах в адрес судьи Мосгорсуда. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда. Его отправили под стражу до 11 января 2020 года.
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Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован

RT на русском08:51

Рассмотрение дела Алексея Вересова перевели в закрытый режим

News.ru07:46

Басманный суд Москвы арестовал жителя Удмуртии, обвиняемого в угрозах судье через интернет

ТАСС09:01

Подозреваемый в угрозах московскому судье арестован до 11 января

Говорит Москва08:58

Фигуранту дела об угрозах судье изберут меру пресечения «за закрытыми дверями»

Интерфакс07:55

Суд арестовал Алексея Вересова, обвиняемого в призывах к убийству судьи

РИА Новости08:48

Суд в Москве в закрытом режиме арестовал первого фигуранта дела об угрозах судье А.Вересова

Агентство Москва08:45
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Теннис

Циципас обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Грек Стефанос Циципас одержал победу над немцем Александром Зверевым во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 16:34
Политика

Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС

Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 12:31
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Шоу-бизнес

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета вчера в 01:44
Хоккей

Ковальчук расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом»

Еще ночью по московскому времени появилась информация, что руководство "Лос-Анджелес Кингз" объявило хоккеисту о том, что он будет в скором времени выведен из состава.
Газета.Ru 15:58
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Авто

Седан Toyota Camry получил полный привод от RAV4

Полный привод на Camry американского производства предлагается только в версии с 2,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 205 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом».
Журнал Авто.ру 09:47
Культура

Фантастический мультсериал «Рик и Морти» возвращается с новым сезоном

Комсомольская правда 11 ноября в 02:40
Армия и оружие

Военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии

Американские войска пересекли сирийско-иракскую границу и заняли несколько нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
RT на русском 09:31
Авто

Автомобили в России дорожают при падении спроса

Автопроизводители в России продолжают увеличивать цены на автомобили даже в условиях общего падения спроса.
Автоновости дня 10 ноября в 22:41
Политика

Трамп обсудит с Эрдоганом ситуацию с С-400 и F-35

ТАСС 12:51
Происшествия

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете

В результате спецоперации были изъяты запрещенные вещества на сумму 650 миллионов рублей из крупного онлайн-магазина, который рассылал заказы по территории от Петербурга до Томска.
Российская газета 02:25
Футбол

Футболисты Украины и Эстонии померяются силами в дебютном для Запорожья матче

После матча с украинцами, 19 ноября, эстонские футболисты в отборе на Евро-2020 сыграют в Амстердаме с голландцами.
Sputnik Эстония 11 ноября в 23:05
Экономика

Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.
Ведомости 05:22
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания

ТАСС 15:50
Общество

В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей

Коммерсантъ 13:18
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

BFM.ru 05:49
Футбол

Ибрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил, что покинет клуб. У 38-летнего шведа в конце года заканчивается контракт.
Спорт-Экспресс 16:05
Происшествия

В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Здоровье

Четыре предвестника диабета перечислил эндокринолог

Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Ugpressa.ru вчера в 14:00
Политика

В среду в конгрессе начнутся слушания по импичменту Трампа

В среду утром на заседании палаты представителей конгресса начнутся слушания по импичменту Трампа.
Российская газета вчера в 21:31
Культура

HBO снимет продолжение сериала «Друзья»

Никакой информации о сюжете и дате выхода нет, но можно предположить, что процесс займет не один год, ведь нужно согласовать графики всех актеров и тщательно поработать над сценарием, который всех устроит.
Комсомольская правда 02:45
Общество

Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»

Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb вчера в 07:18
Кино

Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре

Игромания.ру вчера в 02:29
Происшествия

Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

Газета.Ru вчера в 13:22
Кино

В фильмах Marvel появятся три новых супергероя

В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс вчера в 00:39
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Кино

Netflix уже продлил «Ведьмака» на второй сезон

Хоть до премьеры первого сезона «Ведьмака» ещё больше месяца, Netflix официально продлил сериал на второй сезон.
Игромания.ру 12:11
Политика

Зеленский подписал закон для защиты обличителей коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит обеспечить гарантии и защиту прав лиц, сообщивших о совершении преступления, связанного с коррупцией.
Известия 14:51
Экономика

На Дону определили величину прожиточного минимума

В Шахтах и всей Ростовской области 7 ноября определили величину прожиточного минимума.
DonDay - Шахты 11:13
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