Происшествия
РБКСуд арестовал первого фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Вересова, обвиняемого по делу об экстремизме и угрозах в адрес судьи Мосгорсуда. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда. Его отправили под стражу до 11 января 2020 года.
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Теннис
Циципас обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Грек Стефанос Циципас одержал победу над немцем Александром Зверевым во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
Политика
Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС
Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Хоккей
Ковальчук расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом»
Еще ночью по московскому времени появилась информация, что руководство "Лос-Анджелес Кингз" объявило хоккеисту о том, что он будет в скором времени выведен из состава.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Авто
Седан Toyota Camry получил полный привод от RAV4
Полный привод на Camry американского производства предлагается только в версии с 2,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 205 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом».
Культура
Фантастический мультсериал «Рик и Морти» возвращается с новым сезоном
Армия и оружие
Военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии
Американские войска пересекли сирийско-иракскую границу и заняли несколько нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Автопроизводители в России продолжают увеличивать цены на автомобили даже в условиях общего падения спроса.
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
В результате спецоперации были изъяты запрещенные вещества на сумму 650 миллионов рублей из крупного онлайн-магазина, который рассылал заказы по территории от Петербурга до Томска.
Футбол
Футболисты Украины и Эстонии померяются силами в дебютном для Запорожья матче
После матча с украинцами, 19 ноября, эстонские футболисты в отборе на Евро-2020 сыграют в Амстердаме с голландцами.
Экономика
Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
Футбол
Ибрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси»
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил, что покинет клуб. У 38-летнего шведа в конце года заканчивается контракт.
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Здоровье
Четыре предвестника диабета перечислил эндокринолог
Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Политика
В среду в конгрессе начнутся слушания по импичменту Трампа
В среду утром на заседании палаты представителей конгресса начнутся слушания по импичменту Трампа.
Культура
HBO снимет продолжение сериала «Друзья»
Никакой информации о сюжете и дате выхода нет, но можно предположить, что процесс займет не один год, ведь нужно согласовать графики всех актеров и тщательно поработать над сценарием, который всех устроит.
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Кино
Netflix уже продлил «Ведьмака» на второй сезон
Хоть до премьеры первого сезона «Ведьмака» ещё больше месяца, Netflix официально продлил сериал на второй сезон.
Политика
Зеленский подписал закон для защиты обличителей коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит обеспечить гарантии и защиту прав лиц, сообщивших о совершении преступления, связанного с коррупцией.
Экономика
На Дону определили величину прожиточного минимума
В Шахтах и всей Ростовской области 7 ноября определили величину прожиточного минимума.