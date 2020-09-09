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РИА Новости
РИА Новости

Суд арестовал первого фигуранта дела замглавы Минэнерго Тихонова

Басманный суд Москвы санкционировал арест первого фигуранта дела о хищении 603 миллионов рублей, обвинение по которому также предъявлено замминистру энергетики России Анатолию Тихонову, передает корреспондент РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
В СК отметили,
что Тихонов "попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы".
Интерфакс09:13
Подробнее о событии
Агентство Москва

Суд арестовал вице-президента компании «Ланит» Виктора Серебрякова по делу о хищении 603 млн руб

Агентство Москва12:16
ТАСС

В СК сообщили, что у замминистра энергетики Тихонова есть недвижимость во Франции

ТАСС13:02
РБК

Показания на замглавы Минэнерго дал его бывший подчиненный

РБК12:26
Интерфакс

СК попросил арестовать замминистра энергетики Тихонова

Интерфакс09:13
РИА Новости

В СК заявили о попытке окружения Тихонова оказать давление на свидетелей

РИА Новости13:01
Коммерсантъ

Замминистра энергетики подготовили к Басманному суду

Коммерсантъ07:07
RT на русском

СК предъявил обвинение заместителю министра энергетики Тихонову

RT на русском06:05

В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru07:26
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Держитесь, Nvidia и Intel. Новые процессоры Ryzen будут представлены 8 октября, а видеокарты Radeon — 28 октября

Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) только что опубликовала короткое рекламное видео, которое содержит дату анонса новых процессоров Ryzen на архитектуре Zen 3. А на официальной страничке Radeon в Twitter появилось аналогичное видео, посвящённое новым видеокартам Radeon RX 6000.
iXBT.com12:25

Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников

По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
REGNUMвчера в 08:49
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Новый подвид редчайшей арктической бабочки обнаружили в Якутии

Во время полевых исследований в отдаленном горном районе на северо-востоке Якутии биологи из Томского и Алтайского государственных университетов заметили бабочек, похожих на аполлонов арктических (Parnassius arcticus) — самый редкий вид заполярных бабочек из семейства парусников.
РИА Новости07:09

Психиатрическую экспертизу Олега Соколова огласили в закрытом режиме

Результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, оглашались в суде в Петербурге в закрытом формате.
Интерфакс10:47
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