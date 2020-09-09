Суд арестовал первого фигуранта дела замглавы Минэнерго Тихонова
Басманный суд Москвы санкционировал арест первого фигуранта дела о хищении 603 миллионов рублей, обвинение по которому также предъявлено замминистру энергетики России Анатолию Тихонову, передает корреспондент РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
В СК отметили,
что Тихонов "попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы".
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