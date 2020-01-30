Суд арестовал первого полицейского — Романа Феофанова — по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом в четверг, 30 января, сообщает РИА Новости. Его взяли под стражу до 29 марта.

Здоровье Минздрав РФ опубликовал рекомендации по борьбе с коронавирусом В министерстве здравоохранения РФ и Роспотребнадзоре обобщили всю информацию, имеющуюся на сегодня о ситуации с коронавирусом 2019-nСoV, который вызвал вспышку пневмонии в Китае, и подготовили временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению заболевания.

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Общество Госпитализированного в Москве главу Алтая выписали из больницы Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выписан из столичной больницы, куда он был доставлен 28 января из-за проблем с желудком.

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