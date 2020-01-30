Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСуд арестовал первого полицейского по делу журналиста Голунова

Суд арестовал первого полицейского — Романа Феофанова — по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом в четверг, 30 января, сообщает РИА Новости. Его взяли под стражу до 29 марта.
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Суд в Москве арестовал экс-полицейского Коновалова по делу Голунова

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Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова

Коммерсантъ05:13

Суд арестовал двух бывших полицейских по делу Голунова

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СК просит арестовать экс-полицейских по делу Голунова

Аргументы и Факты03:05

По «делу Голунова» арестован первый экс-полицейский

Интерфакс05:22

СК: Бывший наркополицейский И.Ляховец руководил задержанием журналиста И.Голунова

Агентство Москва05:54

Басманный суд арестовал первого обвиняемого по делу журналиста Ивана Голунова

Эхо Москвы05:30
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Здоровье

Минздрав РФ опубликовал рекомендации по борьбе с коронавирусом

В министерстве здравоохранения РФ и Роспотребнадзоре обобщили всю информацию, имеющуюся на сегодня о ситуации с коронавирусом 2019-nСoV, который вызвал вспышку пневмонии в Китае, и подготовили временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению заболевания.
Российская газета 05:36
Здоровье

Эксперт определил сроки появления коронавируса в России

Одними из факторов попадание вируса в Российскую Федерацию считаются: способность распространения коронавируса воздушно-капельным путем, новые случаи заболевания в северной части Китайской Народной Республики, что граничит с Приморским и Хабаровским краями, высокий темп увеличения количества заболевших и празднование Китайского Нового года.
ToDay News Ufa вчера в 01:56
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Lenta.ru 05:12
Единоборства

Объявлены цены билетов на бой Нурмагомедова с Фергюсоном

РБК 05:00
Общество

Госпитализированного в Москве главу Алтая выписали из больницы

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выписан из столичной больницы, куда он был доставлен 28 января из-за проблем с желудком.
RT на русском 04:17
Происшествия

В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя

Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 06:01
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева после череды скандалов «в связи с утратой доверия».
Известия вчера в 23:44
Политика

В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента

Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Вести.Ru вчера в 04:50
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 06:41
Гаджеты

Рассекречены характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Pro

Авторитетный сетевой информатор Xiaomishka опубликовал скриншот экрана Xiaomi Mi 10 Pro, на котором видны основные характеристики смартфона.
ITZine.ru 00:07
Спорт

ВФЛА хотят исключить из World Athletics

News.ru вчера в 11:15
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Известия 04:14
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Кино

Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»

На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Газета Metro 05:26
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 06:36
Политика

Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар и ее матерью

РИА Новости 05:41
Гаджеты

Apple и Broadcom обязали выплатить $1,1 млрд

Жюри присяжных в штате Калифорния обязало компании Apple и Broadcom выплатить Калифорнийскому технологическому институту $1,1 млрд за нарушение патентных прав.
News.ru 04:00
Здоровье

Четверых побывавших в Китае граждан проверили в Крыму на коронавирус

Четверых граждан, которые недавно побывали на территории Китайской народной Республики, а потом обратились в медучреждения Крыма с признаками ОРВИ, проверили на предмет возможного инфицирования коронавирусом.
ИА Крыминформ 05:40
Футбол

Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Instagram

Футболист итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, у которого 200 млн подписчиков в Instagram.
Коммерсантъ вчера в 15:22
Футбол

Уткин: Никто не даст Кокорину играть в России за достойную команду

Комментатор и блогер Василий Уткин заявил на своем канале в YouTube, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину не дадут играть в России за более-менее приличную команду.
МР7.ру 05:03
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Энергетика

Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Российская газета 02:41
Футбол

Полузащитник сборной Уругвая Лаксальт может перейти в «Спартак»

Матч ТВ 00:26
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Общество

МВД назвало самые популярные способы угона автомобиля

В МВД России перечислили самые распространенные способы угона машин, передает «РИА Новости».
РБК 01:37
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах российских ВКС в Идлибе

Публикации зарубежных СМИ об ударах Вооруженных сил РФ по «госпиталю и пекарне» на окраине сирийского Идлиба являются провокацией, заявили 30 января в Минобороны РФ.
REGNUM 06:00
Футбол

Роберт Мак перейдет из «Зенита» в «Коньяспор»

Роберт Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей и забил два мяча.
Вести.Ru 28 января в 15:06
Космос

Получены самые детальные снимки Солнца в истории

Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Lenta.ru 05:05
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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