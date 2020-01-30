Происшествия
Lenta.ruСуд арестовал первого полицейского по делу журналиста Голунова
Суд арестовал первого полицейского — Романа Феофанова — по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом в четверг, 30 января, сообщает РИА Новости. Его взяли под стражу до 29 марта.
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СК: Бывший наркополицейский И.Ляховец руководил задержанием журналиста И.Голунова
Агентство Москва05:54
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Здоровье
Минздрав РФ опубликовал рекомендации по борьбе с коронавирусом
В министерстве здравоохранения РФ и Роспотребнадзоре обобщили всю информацию, имеющуюся на сегодня о ситуации с коронавирусом 2019-nСoV, который вызвал вспышку пневмонии в Китае, и подготовили временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению заболевания.
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Одними из факторов попадание вируса в Российскую Федерацию считаются: способность распространения коронавируса воздушно-капельным путем, новые случаи заболевания в северной части Китайской Народной Республики, что граничит с Приморским и Хабаровским краями, высокий темп увеличения количества заболевших и празднование Китайского Нового года.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Общество
Госпитализированного в Москве главу Алтая выписали из больницы
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выписан из столичной больницы, куда он был доставлен 28 января из-за проблем с желудком.
Происшествия
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева после череды скандалов «в связи с утратой доверия».
Политика
В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента
Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Pro
Авторитетный сетевой информатор Xiaomishka опубликовал скриншот экрана Xiaomi Mi 10 Pro, на котором видны основные характеристики смартфона.
Спорт
ВФЛА хотят исключить из World Athletics
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Кино
Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»
На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Политика
Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар и ее матерью
Гаджеты
Apple и Broadcom обязали выплатить $1,1 млрд
Жюри присяжных в штате Калифорния обязало компании Apple и Broadcom выплатить Калифорнийскому технологическому институту $1,1 млрд за нарушение патентных прав.
Здоровье
Четверых побывавших в Китае граждан проверили в Крыму на коронавирус
Четверых граждан, которые недавно побывали на территории Китайской народной Республики, а потом обратились в медучреждения Крыма с признаками ОРВИ, проверили на предмет возможного инфицирования коронавирусом.
Футбол
Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Instagram
Футболист итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, у которого 200 млн подписчиков в Instagram.
Футбол
Уткин: Никто не даст Кокорину играть в России за достойную команду
Комментатор и блогер Василий Уткин заявил на своем канале в YouTube, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину не дадут играть в России за более-менее приличную команду.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Энергетика
Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Общество
МВД назвало самые популярные способы угона автомобиля
В МВД России перечислили самые распространенные способы угона машин, передает «РИА Новости».
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах российских ВКС в Идлибе
Публикации зарубежных СМИ об ударах Вооруженных сил РФ по «госпиталю и пекарне» на окраине сирийского Идлиба являются провокацией, заявили 30 января в Минобороны РФ.
Футбол
Роберт Мак перейдет из «Зенита» в «Коньяспор»
Роберт Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей и забил два мяча.
Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.