Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС. «Избрать в отношении Бутурлакина меру пресечения на два месяца — до 24 декабря 2019 года», — заявил судья.
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Суд арестовал подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков

Центральный районный суд Волгограда в пятницу арестовал на два месяца сотрудника компании "Национальная служба взысканий" (НСВ) Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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