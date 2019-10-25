Происшествия
RT на русскомВ Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС. «Избрать в отношении Бутурлакина меру пресечения на два месяца — до 24 декабря 2019 года», — заявил судья.
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Центральный районный суд Волгограда в пятницу арестовал на два месяца сотрудника компании "Национальная служба взысканий" (НСВ) Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков, передает корреспондент ТАСС из зала суда.ТАСС10:05
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В Волгограде суд арестовал коллектора-хакера за кражу базы данных крупных банков
НовостиВолгограда.ру10:34
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