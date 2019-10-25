Центральный районный суд Волгограда в пятницу арестовал на два месяца сотрудника компании "Национальная служба взысканий" (НСВ) Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

с чего всё началось

Центральный районный суд Волгограда арестовал до 24 декабря подозреваемого в хищении данных клиентов нескольких банков, передает «РИА Новости». Речь идет об уроженце Волгограда, сотруднике коллекторского агентства «Национальная служба взысканий» (ООО «НСВ») Антоне Бутурлакине.

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